Među privedenima i četiri policijska službenika, u potragu uključene i ekipe SAJ-a

„Dovedeno je 10 lica i svi su predati tužilaštvu na dalje mjere i radnje. Među njima su i četiri policijska službenika. U toku je intenzivna potraga za pronalaskom tijela lica. Više od 200 pripadnika različitih službi UKP-a radi na rasvjetljavanju ovog djela, a od jutros su uključene i ekipe SAJ-a. Nadamo se da ćemo u satima pred nama imati više informacija o ovome. Apelujem da sačekate zvanične informacije MUP-a ili tužilaštva“, naglasio je direktor policije Vasiljević.