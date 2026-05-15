Uhapšena još jedna osoba zbog nestanka Aleksandra Nešovića Baje.

Izvor: Kurir/privatna ahriva/MONDO/Stefan Stojanović

Večeras je uhapšena još jedna osoba zbog sumnje u umiješanost nestanka Aleksandra Nešovića poznatijeg kao Baja koji je poslednji put viđen u poznatom restoranu na Senjaku u Beogradu, navodno sa poznanikom S.V. poznatijim kao Boske i sada već bivšim načelnikom beogradske policije Veselinom Milićem. Uhapšen je D.S. (51) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo Pomoć učioniocu posle izvršenog krivičnog djela.

"U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao A.N. 12. maja 2026. godine, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapsili su D.S. (51) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela. Postoje osnovi sumnje da je D.S. pomogao S.V. i M.S. nakon događaja u restoranu na Senjaku tako što ih je odvezao do Jakova dok su bili u bjekstvu, gde su kasnije i uhapšeni.

Prilikom hapšenja D.S. pronađene su lične isprave - pasoši S.V. i M.S. i 10.000 eura. S.V. i M.S. su uhapšeni juče i određeno im je zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela Teško ubistvo u pokušaju, Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i Izazivanje opšte opasnosti. D.S. je takođe određeno zadržanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje pred postupajućim javnim tužiocem VJT u Beogradu", navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.

Da podsjetimo, uhapšeno je u četvrtak 14. maja ukupno osam osoba zbog sumnje da su umiješane u nestanak Aleksandra Nešovića Baje. Uhapšeni su S.V, M.S., N.L (50), policajci B.M. (41), S.S. (33) i P.P. (47), konobar iz restorana u kom je poslednji put viđen nestali Nešović i D.V, supruga ranije uhapšenog S.V, a danas je uhapšen i načelnik beogradske policije Veselin Milić zbog sumnje da nije prijavio izvršenje krivičnog djela nakon čega je i smijenjen na mjestu načelnika beogradske policije. Večeras je uhapšen D.S. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela što čini ukupno 10 uhapšenih osoba.