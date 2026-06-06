Moldavska vlada razmatra ujedinjenje sa Rumunijom ukoliko ne uspije da se pridruži EU do 2028. godine.

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Moldavska vlada ozbiljno razmatra radikalan korak, ujedinjenje sa Rumunijom, ako zemlja ne uspije da se pridruži Evropskoj uniji do 2028. godine.

Prema riječima zamjenika premijera Eugena Osmočeskua, glavni cilj Moldavije ostaje punopravno članstvo u EU, ali ako pregovori propadnu, spreman je i takozvani "Plan B" - ujedinjenje sa Rumunijom.

Moldavija, zemlja sa oko 2,3 miliona stanovnika koja se nalazi između Rumunije i Ukrajine, već je duboko integrisana sa Evropskom unijom na ekonomskom nivou, piše Hojte.

Ima status kandidata za članstvo od 2022. godine, a 2024. godine njen parlament je ogromnom većinom glasao za pridruživanje EU. Pregovori o pristupanju trebalo bi zvanično da počnu 16. juna 2026. godine.

Međutim, vlada u Kišinjevu postaje sve nestrpljivija. Osmočesku je rekao da Moldaviji trebaju jasni signali iz Brisela kako bi se suprotstavila ruskim dezinformativnim kampanjama i zadržala podršku svojih građana.

Ujedinjenje sa Rumunijom ne bi bilo sasvim nerealno.

Rumunski je zvanični jezik Moldavije, a oko 35 odsto stanovništva već ima rumunsko državljanstvo. Država Moldavija postoji tek od 1991. godine, nakon raspada Sovjetskog Saveza.

U slučaju ujedinjenja, Moldavija bi automatski postala dio Evropske unije, jer je Rumunija već članica. Međutim, to bi ponovo aktiviralo zamrznuti sukob u Pridnjestrovlju, regionu koji je de fakto pod kontrolom Rusije od raspada SSSR-a.

Zamjenik premijera priznaje da bi takav scenario podrazumevao troškove, ali smatra da bi oni bili znatno niži od onih nemačkog ujedinjenja 1990. godine.

Za sada je neizvijesno da li će Moldavija uspjeti da završi pregovore o pristupanju do kraja 2028. godine. Ako ne, mogla bi postati prva evropska država u novijoj istoriji koja je dobrovoljno prestala da postoji kao nezavisna zemlja.

(Kurir/MONDO)