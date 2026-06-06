Poljakinja Maja Hvalinska i Ruskinja Mira Andrejeva igraće za prvu grend slem titulu u karijeri.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Ove subote biće ispisana istorija Rolan Garosa. U finalu ženskog singla sastaju se Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska, a koja god da pobijedi to će biti senzacija!

Mira bi mogla da postane najmlađa teniserka koja je osvojila grend slem trofej još od legendarne Monike Seleš 1992. godine. Ukoliko trofej podigne njena rivalka, biće to najslabije rangirana teniserka (114) sa šampionskim peharom na nekom od četiri najveća turnira.

Uloga favorita ide devetnaestogodišnjoj Ruskinji koja već ima zapažene rezultate na grend slemovima, ali joj je ovo finale za sada najveći uspjeh. Na Australijan Openu i Vimbldonu je stizala do četvrtfinala, dok je na US Openu najdalje stigla do treće runde.

Maja Hvalnska je pet godina starija i najveći uspjeh pre ovog joj je bila druga runda na Vimbldonu 2022. godine. Na Australijan Openu je ispadala u prvoj rundi, dok na US Open nije ni uspjela da se plasira. U karijeri je osvojila tri čelendžera i sedam ITF titula.

Jedan san, dva različita puta

Mira Andrejeva je sa samo 17 godina stekla status mlade zvijezde, a sa 19 će imati šansu da podigne najveći pehar.

"Nisam mogla ni da sanjam da ću pobjeđivati na velikim turnirima ili da budem u finalu grend slema. To su bili samo moji snovi, sve o čemu sam sanjala“, rekla je Andrejeva i dodala:

"Rekla bih da je ovo najveći cilj u mom životu. Najvažnija stvar. Nisam ni pomislila da ću biti baš blizu toga. Ali sada jesam, tako da sam veoma uzbuđena, veoma srećna zbog toga."

Maja je sa druge strane imala mnogo teži put. U jednom momentu je odustala od tenisa, borila se sa depresijom, a sada je stigla tamo gdje se nije zamišljala ni u najluđim snovima.

"Nisam imala mnogo iskustva, mnogo prilika ranije da igram protiv tako sjajnih igračica i visoko rangiranih igračica. Ovo je zapravo prvi put da imam ovu priliku. Srećna sam što je koristim na pravi način", kaže Hvalinska i dodaje:

"Znam da će mi ovaj uspjeh omogućiti da igram na turnirima najvišeg ranga. Vidjećemo kako ću se snaći, sada samo pokušavam da se fokusiram na još jedan meč".

(MONDO)