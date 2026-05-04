Muškarac (35) preminuo je nakon što je pronađen bez svijesti ispred privatne bolnice u Beogradu. Sumnja se da je kobno bilo gutanje paketića kokaina i da je nesrećni čovjek bio tzv. mula.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Muškarac star 35 godina preminuo je nakon što je pronađen bez svijesti nedaleko od ulaza u jednu privatnu bolnicu u Beogradu, a kako mediji saznaju, sumnja se da je smrt posledica gutanja paketića kokaina.

Prema nezvaničnim informacijama, prolaznici su u subotu primijetili muškarca kako nepomično leži u blizini bolnice i odmah obavijestili nadležne službe. Ekipa hitne pomoći brzo je stigla na lice mjesta.

"Sumnja se da je muškarac pokušao da potraži pomoć, ali je kolabirao neposredno prije nego što je stigao da uđe u privatnu bolnicu. Hitna pomoć ga je pronašla baš nedaleko od objekta", navodi izvor medijaupoznat sa slučajem.

On je u teškom stanju prevezen u Urgentni centar, gdje su ljekari pokušali reanimaciju, ali uprkos naporima nisu uspjeli da mu spasu život.

"Odmah po prijemu započeta je dijagnostika. Daljom analizom utvrđeno je da je muškarac progutao paketić kokaina, što je najvjerovatnije dovelo do fatalnih komplikacija", dodaje izvor.

Istraga je u toku, a nadležni ispituju sve okolnosti koje su dovele do tragedije. Postoji sumnja da je muškarac bio takozvana "kokainska mula".

"Ispituje se zbog čega je muškarac progutao paketić pun droge. Ne isključuje se ni mogućnost da je on radio kao takozvana "mula", odnosno da je na ovaj način krijumčario narkotike", navode izvori.

Kako objašnjavaju stručnjaci, "mule" su osobe koje drogu prenose tako što je gutaju u obliku kapsula ili kesice, a zatim je po dolasku na odredište izbacuju iz organizma.

"Dešavalo se da su u stanju da progutaju i do nekoliko stotina paketića ili kapsula, a za ovaj posao dobijaju po nekoliko hiljada eura po pošiljci", objašnjava izvor.

Prema dostupnim informacijama, ova metoda krijumčarenja narkotika izuzetno je rizična, jer pucanje paketića u organizmu gotovo uvijek dovodi do smrtnog ishoda.