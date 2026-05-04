U požaru koji je izbio u ranim jutarnjim satima u Zaplanjskoj ulici na Voždovcu poginula je starija žena.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Jedna osoba poginula je u požaru koji je u subotu 2. maja, oko 4 sata ujutru, u Zaplanjskoj ulici na Voždovcu.

Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca, požar je brzo lokalizovan, čime je spriječeno širenje plamena na ostale stanove, ali je intervencija imala tragičan ishod - iz stana je izvučeno tijelo starije žene.

"Sin mi živi na trećem spratu. Krenuo je na pecanje i vidio da je izbio požar na visokom prizemlju. Uletio je kod nas i počeo da viče: 'Požar, požar!' Odmah smo pozvali vatrogasce", priča komšija poginule žene.

Kako objašnjava, vatrogasci su pronašli tijelo žene u kuhinji i rekli da je preminula zbog trovanja dimom, ugušila se.

"Požar je izazvao aparat za kafu. Žena se slabo kretala, poslednjih nekoliko mjeseci rijetko je izlazila. Sad treba da joj stigne sin iz Amerike", dodaje komšija.

Na ulazu u zgradu i na samim vratima stana u kom je izbio požar i dalje su vidljivi tragovi gareži, a na licu mjesta su i dalje razbacane nagorjele stvari koje svjedoče o drami koja se u subotu odigrala u ranim jutarnjim satima.

Tijelo nesrećne žene je, po nalogu nadležnih organa, poslato na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. O ovom događaju je odmah obaviješteno nadležno tužilaštvo.