U Zaplanjskoj ulici na Voždovcu izbio je požar u stambenom objektu koji su vatrogasci brzo lokalizovali. Tokom intervencije pronađeno je beživotno tijelo starije žene.

U Zaplanjskoj ulici na Voždovcu, u subotu rano ujutru, izbio je požar u jednom stambenom objektu. Zahvaljujući brzoj i efikasnoj reakciji vatrogasaca-spasilaca, požar je brzo lokalizovan, čime je spriječeno njegovo dalje širenje na okolne stanove. Ipak, intervencija je imala tragičan ishod.

Po prijavi građana, vatrogasne ekipe su u najkraćem roku izašle na lice mjesta i pristupile gašenju vatre. Efikasnom akcijom požar je stavljen pod kontrolu, ali su vatrogasci po ulasku u stan zatekli beživotno tijelo starije ženske osobe.

Ekipe Hitne pomoći koje su bile u pripravnosti mogle su samo da konstatuju smrt. Tijelo nesrećne žene je, po nalogu nadležnih organa, poslato na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

O ovom događaju je odmah obavešteno nadležno tužilaštvo. U toku je uviđaj koji treba da rasvijetli sve okolnosti pod kojima je došlo do izbijanja požara.