Sumnja se da su neraščišćeni računi motiv brutalnog prebijanja muškarca, napadači su ga palili čak i bakljom!

U naselju Umka u Beograd danas popodne brutalno je pretučen muškarac N.S. (43), a policija intenzivno traga za napadačima koji su, prema nezvaničnim informacijama, pobjegli crnim automobilom marke BMW, prenosi Telegraf.

Prema navodima, napad se dogodio tako što su dva vozila blokirala automobil u kojem se nalazio povrijeđeni muškarac, nakon čega su ga napadači izvukli napolje i napali nasred ulice.

Očevici tvrde da su četvorica muškaraca izašla iz crnog BMW-a i zadala mu više udaraca u predjelu glave i grudnog koša. Takođe, uboden je oštrim predmetom, a potom i paljen bakljom.

Povrijeđeni je hitno prevezen u Urgentni centar, gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede.

Prema nezvaničnim informacijama, motiv napada mogli bi biti neraščišćeni računi, dok policija nastavlja intenzivnu potragu za napadačima i vozilom koje su koristili.