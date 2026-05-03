Navršile su se tri godine od kako je u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu tada trinaestogodišnji dječak ubica iz dva pištolja svog oca ubio devetoro učenika i čuvara škole, a ranio još petoro učenika i nastavnicu istorije.

I nakon tri godine, dečak ubica koji nije mogao krivično da odgovara, nalazi se u psihijatrijskoj zdravstvenoj ustanovi, a njegovi roditelji su prvostepenom presudom bili osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne, ali je tu presudu Apelacioni sud u Beogradu ukinuo i naložio Višem sudu u Beogradu da ponovi suđenje.

Dečak ubica je 3. maja, nešto prije devet sati u školi koju je pohađao, na licu mjesta ubio najpre čuvara, dežurne učenike, a potom je ušao u svoje odeljenje gdje je nastavio pucnjavu.

Na licu mjesta je stradalo osam učenika i čuvar, dok je jedna djevojčica kasnije podlegla povredama. On je tada ranio još petoro učenika i nastavnicu istorije.

Protiv njegovih roditelja tada je pokrenut krivični i pet parničnih postupaka po tužbama ranjenih i porodica ubijenih.

Viši sud u Beogradu je krajem 2024. godine izrekao prvostepenu presudu roditeljima dječaka, Vladimiru i Miljani Kecmanović zbog izvršenja krivičnog djela zlostavljanje i zanemarivanje maloljetnog lica kojom su osuđeni na maksimalne kazne zatvora od tri godine.

Vladimir Kecmanović je bio osuđen i za krivično djelo teško djelo protiv opšte sigurnosti, te mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora od 14 i po godina.

On se od 3. maja 2023. godine nalazi u pritvoru, dok se Miljana Kecmanović sve vrijeme brani sa slobode.

Međutim, ovu presudu je drugostepeni sud ukinuo i naložio da se ponovi suđenje.

Sa druge strane Apelacioni sud je Nemanju Marinkovića, instruktora u streljani u kojoj je dječak ubica vežbao pucanje, pravosnažno osudio na kaznu kućnog zatvora od godinu dana zbog davanja lažnog iskaza.

Vlasnik te streljane, Ratko Ivanović, je pretohodno sklopio sporazum o priznanju krivice sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu na osnovu kojeg ga je sud oglasio krivim za krivično djelo davanje lažnog iskaza i osudio na kaznu kućnog zatvora od šest mjeseci.

Protiv roditelja dječaka podnijeto je i pet tužbi - prvu je podnelo 27 članova porodice ubijenih, drugu članovi porodice Dukić čije je ćerka tada ubijena, a koji su pored škole tužili i državu, treću i četvrtu su podnijeli ranjeni dječaci, odnosno njihovi roditelji kao zakonski zastupnici i petu ranjena nastavnica istorije.

Viši sud u Beogradu je prvostepeno okončao sve postupke i obavezao Kecmanoviće i školu da plate oštećenima više od 411 miliona dinara.

Apelacioni sud bi trebalo da donese konačne odluke u ovim postupcima.

Dječak ubica, koji u vreme izvršenja ovog zločina nije imao navršenih 14 godina, pa samim tim nije krivično odgovoran, pucao je na svoje drugare iz dva očeva pištolja koja je krišom, pošto je "provalio" šifru za sef uzeo iz sefa 1. maja.

Vlada Srbije je 19. septembra 2024. godine donijela odluku da se 3. i 4. maj ustanove kao Dani sećanja na žrtve masovnih ubistava koji su se dogodili u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" kao i u selima Orašje i Dubona kod Mladenovca dan kasnije, a predviđeno je da se ti dani obeležavaju svake godine.