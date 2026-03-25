U sudnici Specijalnog suda u Beogradu održano je petočasovno svjedočenje dječaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar".

Dječak ubica iz "Ribnikara" je ponovo danas potvrdio da ga je otac vodio u streljanu i da mu je učinio oružje lako dostupnim, a na pitanje zbog čega je rasklopio oružje nakon krvavog pira, on je rekao "iz navike".

Potom je, kako Kurir nezvanično saznaje, hladnokrvo govorio o tome kako je proučavao psihopate nakon što ga je otac tako nazvao!

"Maloljetni ubica svjedočio je danas ponovo u postupku protiv roditelja Miljane i Vladimira Kecmanovića, kada je odgovarao na pitanja tokom kojih je potvrdio još jednom da ga je otac vodio u streljanu i da je lako došao do oružja. Bio je takođe upitan zbog čega je uopšte rasklopio oružje nakon počinjenog masakra, on je rekao da je to uradio iz navike koju je, kako kaže, stekao u streljani", kaže izvor Kurira.

Prema riječima sagovornika, upitan je i da li je dugo tražio oružje po kući, na šta je odgovorio da nije, samo je tražio u spavaćoj sobi i tamo gdje je i našao.

"To praktično znači da je on potvrdio da su mu očevi pištolji bili lako dostupni, praktično "na dohvat ruke" i pobija odbranu Vladimira Kecmanovića, koji je tvrdio da je adekvatno obezbijedio oružje i držao ga van domašaja djece", objašnjava izvor Kurira.

Pored pitanja o oružju, dječak ubica je govorio i o igricama i filmovima koje je gledao, ali i o školi u kojoj je počinio krvavi pir kada je ubio školske drugare i radnika obezbeđenja.

"Rekao je da je imao preko 200 izostanaka iz škole, a da je samo jednom bio prehlađen: "Za ostale dane sam se pravio da sam bolestan, jer mi je bilo naporno da idem u školu. Glumio sam da imam koronu, pio sam lijekove, ali nije mi se išlo u školu jer sam se osjećao neprihvaćenim", navodno je glasio njegov odgovor u sudnici", kaže izvor.

Dotakao se i, kako ističe sagovornik, momenata kada je gledao dokumentarce i proučavao psihopate, te se, kako je naglasio, što je sve šokiralo, "poistovijetio sa psihopatama u periodu kada je istraživao taj profil ličnosti".

"U američkom dokumentarcu "Columbine", učinioci su opisani kao psihopate. On se, kako je rekao, poistovijetio sa njima. Istraživao je u tom periodu psihopatsko ponašanje i danas je, navodno, opet naglasio: "Nakon što me je otac nazvao psihopatom, ja sam počeo da istražujem o njima i smatram da je vrlina biti hladan i bez emocija".

Inače, za govornicom se našla i majka Miljana Kecmanović, međutim, ona nije željela da postavlja pitanja sinu, navodeći sramno obrazloženje, s obzirom na to da se njoj sudi za zapuštanje i zlostavljanje sina.

"Iz prevelike ljubavi prema sinu ne želim da postavljam pitanja", navodno je rekla kratko Miljana.

Maloljetni ubica je, prema rečima izvora, taktično i sve vrijeme hladnokrvno odgovarao na svako pitanje, kao da je unapred dobro uvježbao priču. Inače, kako smo već pisali, on je promenio dio svog iskaza i sada, za razliku od prethodnog svjedočenja, tvrdi "da njegovi roditelji nisu odgovorni za ono što je on učinio 3. maja 2023.".

"Prošli put je, u tom dijelu, naveo sve suprotno od današnjeg iskaza, govorio je da je majka imala nerealne zahtjeve i da je tražila stalno od njega da bude najbolji, kao i da ga je otac nazivao psihopatom, ali sada je promijenio priču, pokušavajući da brani majku i oca, ističući da takvo njihovo postupanje nije uticalo na njega. Kao razlog te promjene naveo je to što je sazreoa i posrastao", kaže izvor i dodaje da je sve što je rekao djelovalo kao da je unaprijed pripremljeno i dobro uvježbano.

Inače, roditelji ubijene djece ponovo su se sreli oči u oči sa ubicom u sudbnici, što je za njih bilo vrlo teško i mučno.

"Prije dvije godine maloljetnog ubicu su dovozili u Specijali sud radi davanja iskaza u postupku protiv svojih roditelja. Kako je postupak ponovo otpočet, danas je uz velike mjere obezbeđenja takođe dovezen iz specijalne klinike i tom prilikom se susreo sa roditeljima djece koju je nemilosrdno ubio", ističe izvor i dodaje da je, iako su prošle godine, maloljetni ubica nije mnogo fizički promijenio, osim što je izrastao.

Dječak ubica koji je počinio masovno ubistvo u OŠ „Vladislav Ribnikar“ danas je uz jake mjere obezbeđenja doveden u zgradu Specijalnog suda u Beogradu, gdje svjedoči u postupku protiv svojih roditelja. Iz klinike u kojoj se nalazi već tri godine izveden je uz paravane i skriven iza kišobrana, a u sud je prevezen vozilom Hitne pomoći, uz pratnju policije i sa pancirnim prslukom.

Njegova majka Miljana Kecmanović stigla je u sud sa advokatima, dok su porodice ubijenih učenika i radnika obezbeđenja u tišini prisustvovale ročištu.

Na početku suđenja, sudija je maloljetnika obavijestio da u ovom postupku ima i status oštećenog, što je on kratko potvrdio, ističući da će svjedočiti i da ostaje pri ranijem iskazu. U svom iskazu, dječak je govorio i o školskim danima, navodeći da je imao veliki broj izostanaka jer mu je, kako je rekao, bilo naporno da ide u školu.

Podsjećanja radi, maloletnik je u oktobru 2024. godine prvi put detaljno iznio odbranu, kada je priznao da je zločin planirao i izvršio očevim oružjem, kao i da je inspiraciju pronašao u sadržajima o masovnim ubistvima. Suđenje protiv njegovih roditelja ponavlja se nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu, a očekuje se da će i u nastavku postupka ključnu ulogu imati upravo njegovo svedočenje.

