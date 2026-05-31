Japanski ministar odbrane odbacio je optužbe Pekinga o "novom militarizmu" i uzvratio kritikom zbog jačanja kineske vojske, dok Tokio bilježi rekordan rast budžeta za odbranu.

Japanski ministar odbrane odbacio je tvrdnje Pekinga da se njegova zemlja upušta u "novi militarizam" te je uzvratio kritikom zbog kineske vojne ekspanzije i manjka transparentnosti. Govoreći poslednjeg dana bezbjednosnog samita u Singapuru, Šindžiro Koizumi je istakao da su upravo Kina i njen "ogroman arsenal" oružja ono što predstavlja "ozbiljnu zabrinutost" za međunarodnu zajednicu. Njegove izjave među najoštrijima su koje su do sada stigle iz Tokija kao odgovor na učestale kritike Kine zbog jačanja japanske vojske pod premijerkom Sanae Takaiči, piše BBC.

Dvije zemlje imaju dugu istoriju tenzija koje proističu iz japanske invazije na Kinu tokom Drugog svetskog rata. Prošle nedelje, dan prije početka samita, portparol kineskog ministarstva odbrane Đang Bin upozorio je da "sivi nosorog remilitarizovanog Japana juri sve brže" i pozvao međunarodnu zajednicu da "zajednički deluje kako bi se obuzdao japanski neomilitarizam".

Povećanje tenzija

Japan kontinuirano povećava svoj budžet za odbranu, koji bilježi rekordan rast već 12 godina zaredom. Poslednji budžet, odobren u decembru, iznosi više od 9 biliona jena (57 milijardi dolara), čime se zemlja približava cilju da na vojsku troši 2% BDP-a. Japanska vlada je ranije insistirala da ne teži ratu, već isključivo jačanju sopstvene odbrane.

U svom govoru na bezbjednosnom forumu Šangri-La dijalog u nedelju, Koizumi je rekao da je "sasvim prirodno" da svaka zemlja, uključujući Japan, modernizuje svoju odbranu kako bi odgovorila na nove izazove i doprinijela miru u regionu. Obećao je da će Japan djelovati "uz visok stepen transparentnosti" i učestvovati u stalnom dijalogu sa drugim zemljama.

"U koju svrhu razvijamo te sposobnosti? I na osnovu kakvog promišljanja? Japan će ići napred dajući jasna objašnjenja međunarodnoj zajednici", rekao je Koizumi.

Koizumi je odbacio ideju da se Japan upušta u "novi militarizam", rekavši da to "ne može biti dalje od istine". "Postoji zemlja koja ima ogroman arsenal nuklearnog oružja i strateških bombardera. Japan nema ništa od toga. Pa ipak, Japan se etiketira kao 'novi militarizam'. Nije li to čudno?", upitao je, aludirajući na Kinu.

Jačanje odbrane pod premijerkom Takaiči

Nakon njegovog govora, predstavnik kineske vojske postavio je pitanje da li će se Japan izviniti Kini, Južnoj Koreji i žrtvama Drugog svetskog rata u jugoistočnoj Aziji. Koizumi je izbjegao odgovor, ponovo usmjerivši pažnju na Kinu.

"Kina nastavlja da povećava svoje izdatke za odbranu po visokoj stopi i brzo širi vojne sposobnosti u nizu oblasti bez dovoljno transparentnosti. Kineski spoljnopolitički pristup i vojne aktivnosti razlog su za ozbiljnu zabrinutost Japana i međunarodne zajednice", izjavio je, dodavši da su "japanska vrata uvek otvorena" za komunikaciju sa Kinom.

Pitanje japanskog izvinjenja za ratne zločine dugo je kamen spoticanja u odnosima dveju zemalja, a Kina je u prošlosti neka izvinjenja kritikovala kao nedovoljna. Koizumijev otac, Đuničiro Koizumi, uputio je nekoliko izvinjenja dok je bio premijer.

Japanska premijerka Takaiči preduzela je značajne korake za jačanje odbrane otkako je preuzela dužnost u oktobru 2025. godine. Sa povećanim vojnim budžetom, Japan planira da investira u nove projektile zemlja-brod, kao i u bespilotne letjelice na kopnu i pod vodom. Japan je takođe nedavno ublažio pravila koja mu omogućavaju prodaju smrtonosnog oružja drugim zemljama, što je potez koji bi trebalo da pomogne u izgradnji njegove odbrambene industrije. Do kraja ove godine planira se i revizija ključnih bezbjednosnih dokumenata. Takaiči se takođe zalaže za reviziju člana 9. japanskog ustava – pacifističke klauzule kojom se zemlja odriče rata.

Tenzije sa Kinom i podjele u društvu

Tenzije sa Kinom eskalirale su i dostigle vrhunac u novembru kada je Peking oštro reagovao na sugestiju premijerke Takaiči da bi Japan mogao da odgovori sopstvenim snagama ako Kina napadne Tajvan.

Potezi premijerke duboko su podijelili i japansko društvo. Dok jedni podržavaju jačanje odbrane zbog potencijalnih pretnji poput Kine, drugi strahuju da bi to moglo dovesti do eskalacije tenzija.

Vodi se i žestoka debata o tome napušta li Japan svoj posleratni pacifizam, koji je ključni dio nacionalnog identiteta. Poslednjih mjeseci širom zemlje održani su antiratni protesti, od kojih su neki bili najveći u Japanu u poslednjih nekoliko decenija.