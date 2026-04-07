Maloljetnik (17) koji je ženu iskasapio mačetom je ubrzo uhapšen i on će biti priveden odeljenju za maloljetnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

U krvavoj drami koja se danas odigrala u Obrenovcu, kako Kurir saznaje, na ulici je ubijena Mirela M, dok je njen emotivni partner Milan P. (77) teško ranjen, i to od strane vlastitog unuka.

Prema nezvaničnim informacijama, ekspresnom akcijom maloljetnik (17), koji je ženu iskasapio mačetom, ubrzo je uhapšen i biće priveden Odjeljenju za maloljetnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama, drama se odigrala danas naočigled prolaznika. Pomahnitali tinejdžer nasrnuo je na ženu i muškarca. Nakon krvavog zločina koji je počinio pobjegao je sa mjesta zločina.

Međutim, prema nezvaničnim informacijama, mladić se ubrzo motorom vratio na mjesto tragedije, gdje ga je policija odmah oborila na zemlju i savladala.

On je, prema saznanjima, odmah priznao nedjelo koje je počinio i otkrio policijskim službenicima gdje se nalazi mačeta koju je upotrijebio kao oružje za ubistvo i pokušaj ubistva.

"Ubadao je nesrećnu ženu, a potom je nasrnuo i na muškarca, koji je pokušao da zaštiti svoju partnerku. Kako sam čuo, mladić koji je bezumno ubadao ženu je unuk njenog partnera i to se sve dogodilo danas ispred njihovog lokala", opisao je za Kurir očevidac jezivog zločina šta se dogodilo.

Kako dodaje, prizor je bio jeziv.