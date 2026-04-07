Policija u Obrenovcu spriječila je tragediju nakon što je muškarac nožem napao par u centru grada. Napadač je savladan i uhapšen, a povrijeđeni su hitno prevezeni u bolnicu i van su životne opasnosti.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Obrenovačka policija spriječila je danas nezapamćenu tragediju u centru grada, nakon što je pomahnitali muškarac nožem nasrnuo na ženu i muškarca, nanovši im tjelesne povrede.

Do napada je došlo usred dana kada je osumnjičeni, iz za sada nepoznatih razloga, nasrnuo na par koji se nalazio u centru Obrenovca. Prema najnovijim informacijama, napadač nije poštedio ni muškarca koji je bio sa ženom, već je oboje izbo hladnim oružjem pred zgroženim prolaznicima.

Herojska reakcija policije

Samo zahvaljujući činjenici da je policijska patrola bila u neposrednoj blizini, izbjegnut je najcrnji scenario. Policajci su odmah intervenisali, bacili se na napadača i uspjeli da mu otmu nož prije nego što je povrede učinio fatalnim.

"Prizor je bio jeziv, dvoje ljudi je ležalo na zemlji, a on je i dalje krenuo ka njima. Srećom, policija je reagovala bukvalno u sekundi. Da nisu bili tako brzi, danas bismo pričali o mrtvima," navodi izvor sa lica mjesta.

Stanje povrijeđenih i dalji koraci

Obje osobe su kolima Hitne pomoći prevezene u bolnicu. Stepen njihovih povreda se još uvijek utvrđuje, ali su prema prvim prognozama van životne opasnosti.

Odmah je uhapšen i sproveden u policijsku stanicu.

Mjesto zločina je obezbijeđeno, a forenzičari prikupljaju dokaze koji će biti proslijeđeni nadležnom tužilaštvu.

Centar Obrenovca je nakon incidenta bio pod opsadom policije, a motiv ovog dvostrukog napada biće utvrđen daljom istragom.

Osumnjičenom prijeti višegodišnja robija za pokušaj ubistva i nanošenje teških povreda.