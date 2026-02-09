Tijelo muškarca proneđeno pored puta u blizini Obrenovca.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U naselju Stubline kod Obrenovca, u nedelju uveče dogodila se tragedija u kojoj je život izgubio za sada neidentifikovani muškarac.

Prema prvim informacijama, prolaznici su pored puta pronašli muškarca u besvjesnom stanju, dok se u neposrednoj blizini nalazio njegov bicikl. Na lice mjesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja je nesrećnog čovjeka transportovala u Dom zdravlja u Obrenovcu.

Uprkos naporima lekara i hitnoj medicinskoj intervenciji, muškarac je ubrzo po prijemu u bolnicu podlegao povredama.

Istraga u toku

Trenutno nije poznato da li je smrt nastupila kao posledica saobraćajne nesreće, odnosno kontakta sa drugim vozilom, ili je riječ o iznenadnom zdravstvenom problemu koji je doveo do pada i fatalnog ishoda.

Policija je obavila uviđaj na licu mjesta, a tijelo je, prema proceduri, poslato na obdukciju koja će utvrditi tačan uzrok smrti. Istraga je u toku i ona bi trebalo da rasvijetli sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

(Telegraf/MONDO)