Policija u Obrenovcu tražila majku sa četvoro male djece koja je pobjegla od kuće zbog nasilja u porodici.

U subotu 4. aprila dogodila se prava drama u Obrenovcu kada je majka sa četvoro male djece pobjegla od kuće zbog nasilja u porodici, saznaje "Telegraf". Cijeli Obrenovac je bio pod opsadom jakih policijskih snaga koje su brzo locirale majku i tada su otkrili da nije riječ o njenom krivičnom djelu, već je pobjegla od supruga za kog tvrdi da je bio nasilan prema njoj i djeci.

"Morala sam da ih spasim", rekla je ona policajcima.

Policija je ubrzo odmah uhapsila njenog supruga. Majka je sa djecom na sigurnom pod nadzorom stručnih službi.