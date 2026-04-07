Maloljetnik napao i svog dedu nakon ubistva njegove partnerke: Očevici o stravičnom zločinu u Obrenovcu

Policija u Obrenovcu uhapsila je maloljetnika (17) zbog sumnje da je mačetom usmrtio ženu M.M, emotivnu partnerku svog djeda.

Prema riječima očevidaca, zločin se dogodio usred dana, ispred lokala koji su držali žrtva i njen partner, odnosno djed osumnjičenog.

„Došao je naoružan mačetom na mjesto gdje je znao da će ih zateći i odmah nasrnuo na ženu. Djed je pokušao da je zaštiti, ali nije uspio“, ispričao je jedan od svjedoka.

Kako navode očevici, napad je bio izuzetno brutalan, a tragedija se odigrala pred više ljudi. Prema njihovim riječima, postoji sumnja da bi i djed bio teško povrijeđen da napadač nije brzo savladan.

Sagovornici tvrde i da je porodica poznata u Obrenovcu, te da je otac osumnjičenog tinejdžera ranije hapšen krajem decembra prošle godine. Iako je tada zvanično navedeno da je riječ o sukobu oko parkinga, mještani tvrde da je pravi razlog bila porodična svađa u vezi sa sinom.

Policija je lišila slobode maloljetnika, a nadležni organi će utvrditi sve okolnosti ovog teškog krivičnog djela.