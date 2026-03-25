Maloljetnik koji je počinio zločin u Ribnikaru jutros je doveden u zgradu Specijalnog suda u Beogradu u pratnji jakih policijskih snaga.
Maloljetnik koji je počinio masakr u Ribnikaru dovezen u sud: Pogledajte kako ga je policija sprovela (Foto)
Kako se može vidjeti sa lica mjesta, pristup sudu strogo kontrolisan. Maloljetnik je sproveden iz zdravstvene ustanove u kojoj se nalazi od izvršenja zločina.
Suđenje u postupku protiv njegovih roditelja nastavlja se danas, a očekuje se njegovo ponovno saslušanje, tokom kojeg bi trebalo da se izjasni da li će svjedočiti u ovom postupku.
