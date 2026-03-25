Suđenje maloljetniku optuženom za masovno ubistvo u OŠ 'Vladislav Ribnikar' nastavlja se danas u Beogradu, uz svjedočenja porodica žrtava.

U sudnici Posebnog odjeljenja Višeg suda u Beogradu u Ustaničkoj ulici, 8. oktobra 2024. godine, prvi put su se "oči u oči" susreli maloljetnik koji je 3. maja 2023. počinio masovno ubistvo u OŠ "Vladislav Ribnikar" i porodice ubijenih.

Maloljetnik je tada četiri sata iznosio iskaz, navodeći da je zločin počinio iz dva pištolja svog oca, koje je prethodno uzeo i prebacio u svoju sobu. Prema nezvaničnim saznanjima, rekao je da je ideju dobio gledajući sadržaj o masovnim ubistvima, kao i da je pucao nasumično.

Govorio je i o motivu, navodeći da je želio da izazove strah i da ga drugi doživljavaju kao "psihopatu", dok je dio odgovornosti prebacio na roditelje, tvrdeći da je bio pod velikim pritiskom da bude najbolji.

Suđenje je i tada, kao i sada, zatvoreno za javnost.

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je veći dio prvostepene presude protiv njegovih roditelja, zbog čega je postupak počeo iznova.

Suđenje se nastavlja danas

Suđenje u postupku protiv roditelja maloljetnika nastavlja se danas u Višem sudu u Beogradu, gdje se očekuje njegovo ponovno saslušanje. Biće poznato da li će iskoristiti zakonsko pravo da ne svjedoči protiv članova porodice ili će, kao i ranije, iznijeti odbranu pred sudom.

