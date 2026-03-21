Sedamnaestogodišnji mladić napadnut nožem u Železniku, Beograd, sinoć je prevezen u bolnicu

Sedamnaestogodišnji mladić povrijeđen je sinoć u beogradskom naselju Železnik nakon što ga je, za sada nepoznata osoba, napala nožem. Maloljetnik je tokom noći primljen u jednu privatnu beogradsku bolnicu sa posjekotinom u predjelu glave.

Prema nezvaničnim informacijama, on je dežurnim ljekarima ispričao da je napadnut dok se nalazio u parku, gdje mu je prišla nepoznata osoba i nanijela mu povrede oštrim predmetom.Žrtva je u izjavi navela da ne poznaje napadača, kao ni da mu je poznat motiv ovog brutalnog čina. Povreda je u zdravstvenoj ustanovi sanirana i mladić se nalazi van životne opasnosti.

O cijelom slučaju su odmah obaviješteni pripadnici policije, koji su obavili razgovor sa povrijeđenim mladićem, kao i nadležno tužilaštvo koje je pokrenulo istragu radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.

Policija intenzivno traga za počiniocem, a očekuje se da će snimci sa nadzornih kamera u okolini parka pomoći u identifikaciji napadača.