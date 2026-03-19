Muškarac D. O. (65) iz Beograda osumnjičen je da je u ponedeljak uveče brutalno pretukao partnerku M. B (51). On je nakon prijave nasilja odmah priveden, a sumnja se da je D.O. žrtvu više od 10 minuta držao za vrat, nabio joj glavu u pod, a potom je udarao pesnicama.

Nasilje u porodici dogodilo se u ponedeljak, 16. marta oko 21 sat u stanu u kojem živi osumnjičeni i žrtva na Zvezdari.

Brutalnom napadu prethodila je svađa između partnera. Osumnjičeni je, prema riječima izvora, navodno zbog ljubomore prvo verbalno napao M. B, nakon čega je krenula fizička tortura.

Vrijeđao ženu, a onda joj pobacao stvari

Kako otkiva izvor, D. O. je pijan vrijeđao suprugu, nakon čega joj je pobacao stvari iz stana.

"Nazivao ju je pogrdnim imenima i vrijeđao. Nesrećna žena pokušala je da pobjegne i izađe iz stana, međutim, on joj je pobacao stvari i oteo telefon kako ne bi pozvala policiju", ispričao je izvor.

Kako se sumnja, on je pretučenoj ženi zatim prišao sa leđa i počeo da je bije.

"Navodno, prvo ju je uhvatio za ruku koju joj je uvrnuo, a onda joj je "zarobio obje ruke. Onda ju je, kako se sumnja, uhvatio sa zadnje strane vrata, gurnuo joj glavu ka podu i tako je držao 10 minuta. Žena je, u jednom trenutku uspjela da se oslobodi i pokušala je da pobjegne. Međutim, osumnjičeni ju je sustigao kod ulaznih vrata i oteo joj telefon", rekao je izvor.

Nesrećna žena je od udaraca, navodno, srušila na pod.

"Nesrećna žena je, pukom srećom, uspjela da se spasi. Iskoristila je trenutak njegove nepažnje kako bi ustala i preko terase pobjegla kod komšija odakle je i pozvala policiju", objasnio je naš izvor.

M. B. je kolima Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar gdje su joj konstatovane teške tjelesne povrede.

Policija je, odmah nakon poziva, pristigla u stan u kojem se dogodio zločin.

Oni su priveli osumnjičenog D. O., a u policijskoj stanici izvađena mu je krv. Alkotestiranjem, utvrđeno je da je osumnjičenu imao 1.30 promila alkohola u krvi.

Ženi od batina polomljen nos

M. B. nakon što je pregledana u Urgentnom centru, ona je i saslušana u PS Zvezdara.

M.B. je zadobila višestruke povrede, a tokom napada polomljen joj je nos.

Osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana, a prema našim informacijama protiv njega je i 2019. godine podnošena je prijava zbog nasilja.

