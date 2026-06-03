Izvršeni su pretresi više od 30 objekata, uključujući stambene jedinice, poslovne prostore i pomoćne objekte koje koriste povezana lica, rečeno je iz policije

Izvor: Uprava policije

Jedna osoba je uhapšena, a oduzeti su oružje, droga, vozila i novac u velikoj akciji koju je Uprava policije sprovela na području Kotora i Tivta, uz podršku Posebne jedinice policije i u saradnji sa Specijalnim državnim tužilaštvom (SDT), pretresajući više desetina objekata koje koriste odbjegli šef kavačke ćelije balkanskog narko kartela Radoje Zvicer i drugi pripadnici tog kriminalnog klana.

To je saopšteno iz Uprave policije.

"Tom prilikom izvršeni su pretresi više od 30 objekata, uključujući stambene jedinice, poslovne prostore i pomoćne objekte koje koriste povezana lica. Tokom pretresa pronađeni su i oduzeti pištolj sa brušenim serijskim brojem, oko pola kilograma marihuane i kokaina, osam vozila, kao i novac u iznosu većem od 8.000 eura", navodi se u saopštenju policije.

Dodaje se da su tokom preduzetih aktivnosti zatečeni i kontrolisani strani državljani koji su boravili ili obavljaju određene aktivnosti kod članova pomenute organizovane kriminalne grupe (OKG), pri čemu će nekima od njih, iz razloga unutrašnje bezbjednosti, biti prekinut odnosno otkazan privremeni boravak u Crnoj Gori.

"Policijski službenici su lišili slobode N. K. iz Kotora kod kojeg je pronađen i oduzet pištolj marke Heckler & Koch, sa brušenim fabričkim brojem i okvirom sa 13 komada municije, kao i kokain i 28 tableta sa liste opijata. Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru protiv N. K. će biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija", rečeno je iz policije.

Vidi opis UP: U pretresima objekata povezanih sa Zvicerom i njegovom OKG uhapšena jedna osoba, oduzeti droga, oružje i vozila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Uprava policije Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Uprava policije Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Uprava policije Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Uprava policije Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Uprava policije Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Uprava policije Br. slika: 6 6 / 6 AD

U saopštenju se navodi i da je pretresom stana koji koristi B. M. pronađeno je i oduzeto blizu pola kilograma marihuane i kokaina.

"U drugom objektu koji koristi ovo lice pronađeno je i oduzeto oko 3.000 eura. O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. u odnosu na kojeg se preduzimaju dalje mjere i radnje. Pretresom objekta koji koristi strani državljanin pronađen je novac u iznosu od 5.350 eura, a od istog su oduzeti elektronski uređaji i vozilo radi daljih provjera", stoji u saopštenju.

Izvršen je i pretres kuće (vile) Radoja Zvicera i jedne stambene zgrade, a Zvicerove supruge Tamare oduzeti su vozilo, ručna radio veza, metalna palica na razvlačenje, dva elektrošokera, elektronski uređaji, dron i drugi predmeti, dok su pretresom kuće koju koristi B. K. pronađeni i privremeno oduzeti: samostrijel, balistički prsluci i dva vozila.