Pripadnici MUP u Kragujevcu uhapsili su L. B. (23) zbog sumnje da je u porodičnoj kući nožem više puta povrijedio svoju bivšu emotivnu partnerku (22) i njenog dedu (66), dok je njena baka (71) zadobila teške tjelesne povrede nakon pada.

Izvor: Kurir/Dejan Đusić

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, efikasnom akcijom, uhapsili su L. B. (23) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela teško ubistvo u pokušaju i teška tjelesna povreda.

Sumnja se da je on juče, oko 19.30 časova, u porodičnoj kući u Kragujevcu, nožem više puta ubo dvadesetdvogodišnju bivšu emotivnu partnerku i njenog šezdesetšestogodišnjeg dedu.

Takođe, sumnja se da je gurnuo i njenu sedamdesetjednogodišnju babu koja je tom prilikom pala i zadobila teške tjelesne povrede.

Osumnjičeni je potom pobjegao vozilom, a policija ga je brzom akcijom pronašla nedaleko od kuće i uhapsila, a kod njega je nađen nož kojim je, kako se sumnja, ubo bivšu emotivnu partnerku i njenog dedu.

Povrijeđeni su prevezeni u Univerzitetski klinički centar Kragujevac. L. B. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu.