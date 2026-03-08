V. M. iz "golfa" pokušala da obiđe automobil koji je skretao sa puta.

Izvor: privatna arhiva

Majka i ćerka, M. M. (49) i V. M. (25), poginule su danas u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na obrenovačkom putu, u blizini skretanja za Korman kod Šapca.

Prema nezvaničnim informacijama, do tragedije je došlo prilikom pokušaja preticanja, nakon čega je došlo do sudara vozila sa automobilom iz suprotnog smjera.

Kako tvrdi izvor upoznat sa slučajem, udes se dogodio u trenutku kada je V. M. iz „golfa“ pokušala da obiđe automobil koji je skretao sa puta.

„Saobraćajna nesreća dogodila se na obrenovačkom putu prije skretanja za Korman, a mlada žena od 25 godina koja je vozila ‘golf’ pokušala je da obiđe vozilo ispred nje. U tom momentu iz suprotnog smjera naišao je ‘audi’ i naletio na njih baš u trenutku kada je V. M. pokušala da se vrati u svoju traku“, ispričao je izvor i dodao da je u „golfu“, pored V. M., bila i njena majka M. M.

Obje su poginule na licu mjesta. Od siline sudara vozila su pretrpjela velika oštećenja, a prizor na mjestu nesreće bio je jeziv. Ekipa Hitne pomoći brzo je stigla na lice mjesta, ali su ljekari mogli samo da konstatuju smrt majke i ćerke.

U ovoj nesreći povrijeđene su još dvije osobe iz „audija“, koje su nakon ukazane prve pomoći prevezene u bolnicu gdje im je pružena dalja medicinska pomoć.



