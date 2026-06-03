Kako se navodi, riječ je o poklonima koji predstavljaju izraz dobrodošlice, gostoprimstva i poštovanja prema partnerima Crne Gore.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pokloniće liderima koji učestvuju na Samitu EU – Zapadni Balkan posebno pripremljene korpe sa tradicionalnim crnogorskim proizvodima, saopšteno je iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika.

Kako se navodi, riječ je o poklonima koji predstavljaju izraz dobrodošlice, gostoprimstva i poštovanja prema partnerima Crne Gore.

Korpe sadrže, kako je objašnjeno, pažljivo odabrane domaće proizvode koji predstavljaju bogatstvo crnogorskih krajeva i rad domaćih proizvođača.

Među proizvodima koji će biti uručeni liderima nalaze se lozova rakija, vino vranac, maslinovo ulje, med, sok od divljeg nara, domaći pršut i sir.

"Svaki od ovih proizvoda nosi dio crnogorske priče o zemlji čvrstih korijena, gostoljubivih ljudi i bogate tradicije. Poklon nije samo diplomatski gest, već i simbol identiteta zemlje koja spaja prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i duh gostoprimstva. Crna Gora ovim poklonima pokazuje da evropski put ne znači odricanje od onoga što jesmo, već upravo suprotno, da u zajedničku evropsku kuću unosimo svoju posebnost, kvalitet i autentičnost", navodi se u saopštenju.