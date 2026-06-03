Komšije ubijenog muškarca, poznatog kao Toza, kažu da su ga dugo poznavale, dok navode i da je bio očuh oca uhapšenog mladića. Jedna komšinica tvrdi da je jutros imala zastrašujući susret sa osumnjičenim.

Izvor: MONDO

Uviđaj na mestu zločina u centru Beograda, nedaleko od zgrade BIP-a je završen, a tijelo ubijenog starca (92) iznijeto je iz kuće i odvezeno na obdukciju.

Šta je motiv zločina još uvijek nije sasvim jasno, a otac uhapšenog mladića je istražiteljima rekao "da je njegov sin poslednjih dana bio čudan, ali da nije slutio da može da počini ovako nešto".

Vidi opis "Bio je izbezumljen, upao mi je u stan": Komšinica opisala jeziv susret sa osumnjičenim za ubistvo sjekirom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MONDO Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MONDO Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MONDO Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MONDO Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MONDO Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MONDO Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MONDO Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MONDO Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MONDO Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MONDO Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MONDO Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MONDO Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MONDO Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MONDO Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MONDO Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MONDO Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MONDO Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MONDO Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MONDO Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MONDO Br. slika: 21 21 / 21 AD

"Nesrećni starac je u trenutku napada ležao u krevetu. Bio je bespomoćan, budući da ima dosta godina i da je slabo vidio. Moguće i da je spavao kada je napadnut. Mladić ga je jednom udario sjekirom u glavu i ubio ga je na mjestu", kaže izvor.

Komšije ubijenog starca kažu da su ga poznavali po imenu Toza, kao i da je on očuh oca uhapšenog mladića. Jedna komšinica je ispričala da je jutros imala zastrašujuć susret sa osumnjičenim.

"Ležala sam kada mi je u stan upao izbezumljen mladić Strašno je izgledao! Sva sreća pa mi je sin bio u kući u to vrijeme, jer inače ne zaključavam vrata. Sin je uspio da ga izvede napolje, popričao je s njim i izašli su, a meni je rekao da se odmah zaključam, što sam i uradila. Posle sam čula da je ubijen Toza. Nije mi dobro, vjerujte, da mi sin nije bio kod kuće, možda bi i mene ubio", rekla je vidno uznemirena komšinica i dodala da je njen sin otišao s policajcima kako bi dao izjavu.

Nakon završenog uviđaja policija je zapećatila kuću u kojoj se dogodilo jezivo krvoproliće.

"Inspektori su u kesama iznosili dokaze cijelo jutro. Uzimali su otiske i prikupljali druge dokaze. Šta li je njemu bilo da tako uvije starca, šta je on mogao njemu tako strašno da uradi?! Čovjek je ionako jedva bio živ", pričaju komšije.