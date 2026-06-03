Komšije ubijenog muškarca, poznatog kao Toza, kažu da su ga dugo poznavale, dok navode i da je bio očuh oca uhapšenog mladića. Jedna komšinica tvrdi da je jutros imala zastrašujući susret sa osumnjičenim.
Uviđaj na mestu zločina u centru Beograda, nedaleko od zgrade BIP-a je završen, a tijelo ubijenog starca (92) iznijeto je iz kuće i odvezeno na obdukciju.
Šta je motiv zločina još uvijek nije sasvim jasno, a otac uhapšenog mladića je istražiteljima rekao "da je njegov sin poslednjih dana bio čudan, ali da nije slutio da može da počini ovako nešto".
"Bio je izbezumljen, upao mi je u stan": Komšinica opisala jeziv susret sa osumnjičenim za ubistvo sjekirom
"Nesrećni starac je u trenutku napada ležao u krevetu. Bio je bespomoćan, budući da ima dosta godina i da je slabo vidio. Moguće i da je spavao kada je napadnut. Mladić ga je jednom udario sjekirom u glavu i ubio ga je na mjestu", kaže izvor.
Komšije ubijenog starca kažu da su ga poznavali po imenu Toza, kao i da je on očuh oca uhapšenog mladića. Jedna komšinica je ispričala da je jutros imala zastrašujuć susret sa osumnjičenim.
"Ležala sam kada mi je u stan upao izbezumljen mladić Strašno je izgledao! Sva sreća pa mi je sin bio u kući u to vrijeme, jer inače ne zaključavam vrata. Sin je uspio da ga izvede napolje, popričao je s njim i izašli su, a meni je rekao da se odmah zaključam, što sam i uradila. Posle sam čula da je ubijen Toza. Nije mi dobro, vjerujte, da mi sin nije bio kod kuće, možda bi i mene ubio", rekla je vidno uznemirena komšinica i dodala da je njen sin otišao s policajcima kako bi dao izjavu.
Nakon završenog uviđaja policija je zapećatila kuću u kojoj se dogodilo jezivo krvoproliće.
"Inspektori su u kesama iznosili dokaze cijelo jutro. Uzimali su otiske i prikupljali druge dokaze. Šta li je njemu bilo da tako uvije starca, šta je on mogao njemu tako strašno da uradi?! Čovjek je ionako jedva bio živ", pričaju komšije.