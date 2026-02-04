Čola zbog porodice vraćao 300.000 zelenašima: Bacili mu bombu na vilu na Dedinju, a prije ga jurili kamatari

Zdravko Čolić svojevremeno se našao u ozbiljnom problemu zbog brata.

Vijest da je na luksuznu kuću Zdravka Čolića juče bačena bomba, iznenadila je domaću javnost. Kako se malo potom saznalo, napad se dogodio oko 5 časova ujutru, a u tom trenutku pjevač nije bio u vili.

On je već neko vrijeme u Zagrebu gdje radi na novom albumu, a za sada nije poznato da li je u kući bio još neko osim njegove mlađe ćerke Lare.

Okolnosti napada se tek utvrđuju, a policija je u toku jučerašnjeg dana prikupila informacije sa nadzornih kamera.

Nakon incidenta, oglasili su se brojni pripadnici estrade koji nisu krili šok zbog onoga što se dogodilo Čoli. Nažalost, ovo nije prvi put da se slavni pjevač našao u ozbiljnom problemu.

Prije nekoliko godina bivši menadžer "Zabranjenog pušenja" Dragan Kiki Zurovac iznio je skandalozne tvrdnje koji nije krio da mu je saradnja sa Čolićem jedna od najgorih.

- Moje najveće razočarenje je Zdravko Čolić, on nikad nije zaradio nijedan jedini dinar. Nije imao i to je ružno reći, ali ja evo sad govorim i pokušao je da radi neke koncerte, i onda je nešto Bregović ajde: "Hajde ti pokušaj". Međutim, to je sve propalo - započeo je Zurovac u podkastu "Gravitacija".

Zurovac kaže i da se sa Čolom "niko nije ni družio od Sarajlija"

- Tada je imao 51. godinu, a poslednjih 10 ga je držao na grbači jedan dečko kog je isto jako razočarao. Sa Čolićem se niko nikada nije ni družio iz Srajeva, niti je on ikada tamo živio. On je poslednjih 30 godina pjevao da preživi u onom užasnom ratu, ali nije mogao. 1999. godine sam ga ja vratio na scenu i čovjek je zaradio 350.000 maraka, keš mu je dat, da vrati dugove jednom čovjeku iz Bosne i bratu koji se tada zadužio kod zelenaša. Ja sam pripremio posao koji je tek trebao da donosi milione. Njega i sad smatraju najbogatijim pjevačem, a on nikada nije imao, dinara prije toga nije zaradio - zaključio je Zurovac.



