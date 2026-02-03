Tužilaštvo tvrdi da su Belivuk i Miljković, koristeći oteti Skaj nalog Mileta Radulovića, namamili Lazara Vukićevića u kuću u Ritopeku, gdje je nakon mučenja ubijen.

Izvor: Kurir/Dado Đilas/TV Pnik/Printscreen/Kurir/Zorana Jevitić

Veljko Belivuk i Marko Miljković, koji su optužnicom označeni kao organizatori kriminalne grupe, prema tvrdnjama tužilaštva, Lazara Vukićevića koji je jedna od sedam žrtava zloglasnog klana, namamili su u kuću u Ritopeku preko telefona visokopozicioniranog pripadnika škaljarskog klana, Mileta Radulovića zvanog Kapetan, kog su zarobili i držali otetetog u Crnoj Gori.

Kako tvrdi tužilaštvo, sa Skaj naloga Radulovića, 14. oktobra 2020. poslali su Vukićeviću poruke predstavljajući se kao ovaj "škaljarac", a fotografije telefona i razmijenjenih poruka prikazane su u Sudnici specijalnog suda u Beogradu u petak.

Vukićeviću su, navodno, poslali poruku "da je Belivuk koga zovu "Vepar" u porukama otet i da ga Radulović zove da dođe da ga muči". Vukićević je to, kako se navodi, prihvatio i tako su uspjeli da ga "navuku". Miljković je zakazo sastanak sa Lazarom Vukićević u 20.30 sati u Radničkoj ulici u Beogradu.

"Miljković je pisao Vukićeviću sa Radulovićeve kripte. Vukićeviću je rečeno da će da ga čekaju tamo ljudi da ga pokupe, a ti ljudi smo u stvari bili mi", rekao je ranije tokom svjedočenja bivši pripadnik klana koji je postao svjedok saradnik, Bojan Hrvatin.

Miljković je u čet grupu sa ostalim saradnicima, navodno poslao 4 slike na kojima je slikan ekran prepiske Lazara Vukićevića i njega u ime Mileta Radulovića, na kojima se vide poruke koje je Miljković u ime Radulovića razmijenio sa njim.

"Brate, jel bi išao da ispitaš Vepra? Al sve brate, sve!", piše u poruci za koju je Vukićević mislio da mu šalje Radulović, na šta odgovara:

"Šta god treba, brate moj. Ako hoćeš i u akciju da idemo."

"Brate, samo da ga ščepaju, kupi te moj čovjek i vodi tamo. Nikome ni riječi brate. Ispitaj ga sve. Kriptu da otvori i sve da kaže ološ", odgovara mu Miljković.

"Hoću brate, kako kažeš. Samo da prođe sve kako treba. Da uspiju momci", odgovara mu Vukićević.

"To je gotovo brate za sat, zato i pišem ti."

"Ajde rode. Piši, čekam", odgovara Vukićević na šta mu sa Radulovićevog telefona stiže poruka da "bude tačan u osam na adresi". Vukićević pristaje, i potvrđuje da dolazi porukom "hoću brate".

Ne sluteći da je namamljen u klopku, na Radulovićev telefon, prema tvrdnjama tužilaštva poslao fotografiju da je već u pokretu na šta mu stiže upozorenje "da pazi da ga neko ne prati i da pazi i vodi računa".

Istovremeno, u sudu su izvedene i poruke koje prema tvrdnjama tužilaštva Belivuk, Miljković i ostali pripadnici kriminalne grupe razmjenjuju o tome gdje da namame Vukićevića, a na istu grupu Miljković potom šalje i poruku:

"Primio se Laza!"

Istovrmeno, na isti način pokušali su da namame i Aleksandra Šarca, ali je on odustao.

"Braćo, Šarac se us*o, ne smije da dođe, pazi kad ne vjeruje ni Kapetanu, eto ti. Sve vam je jasno. Laza odj..ao Šarca i napisao je da je on jedan debil i da samo zbog Mileta piše sa njim, tako da Laza ne sumnja ništa i Laza je potvrdio da dolazi. A Šarca ćemo da vatamo. Odraćemo ga na licu mjesta, na ulici sutra", pišu vođe grupe, kako tvrdi tužilaštvo u porukama dok pripremaju ubistvo Vukićevića.

Pošto su ga pripadnici klana prebacili u kuću u Ritopeku, a Belivuk i Miljković zatražili da prema njemu "budu posebno surovi i da pati najviše", ali da ga ne ubiju. Međutim, posle zvjerskog mučenja, prema optužnici, Vukićević je ubijen u kući u Ritopeku.

"Neka pati najviše, molimo vas braćo. I nemojte mnogo po glavi, najviše po tijelu, ali ovog puta dajete 102 posto sebe. Znači hvala vam, hvala do neba. Krivo nam je nismo mogli da radimo dvije akcije u isto vrijeme, evo mi ovde brate uradismo danas trojicu, znači eto vi tog tu, molim vas, znači, iz petnih žila i dajete nam ga na telefon, daj da ga kad budete išli daj da mu počaljemo jednu poruku", navodno glasi porula Belivuka.

Miljković: Ovo kad smo doživjeli, danas je ovo pobjeda, da pamtimo datum.

Inače, kako se navodi u optužnicama srpskog, ali i crnogorskog tužilaštva, kobnog 14. oktobra 2020. Belivuk i Miljković su u Crnoj Gori oteli Kapetana i ubili Damira Hodžića i Adisa Spahića. Radulovića su nekoliko mjeseci držala zarobljenog, izvlačili informacije iz njega i sa njegovog Skaj telefona mamili "škaljarce" u klopku.

Dok je Lazar Vukićević još bio živ, Belivuk i Miljković su saradnicima u Ritopeku poslali svoj selfi u ogledalu, ali i glasovne poruke koje su tražili da puste Vukićeviću.

Miljković: E, Lazo debilu, slušaj sada ovako, kod tebe ćemo da sve sada premostimo, sada posle tebe kad ubijemo, ubićemo ti tatu, onda ti ubijamo brata i sve što si poznavao i volio ikada, zanči tata i brat ti stižu brzo.

Belivuk: E, ovdje Vepar druže, gdje si Lazo, jeli bre, sada će da te biju toliko, znači da moliš da te ubiju, a imaš sreće što mi ovdje deremo ove glupe Crnogorce, pa ne možemo mi. Crkni smrade ciganski, sve ćemo da vas pobijemo sve, sve, znači tatu i brata ti šaljemo ekspresno.

Prema optužnici, osim Vukićevića, pripadnici zloglasnog klana terete se i za ubistva Aleksandra Gligorijevića, Gorana Veličkovića, Zdravka Radojevića, Nikole Mitića, Gorana Mihajlovića i Milana Ljepoje.

Aleksandar Šarac, kog su istog dana planirali da namame, ali im nije pošlo za rukom, ubijen je u oktobru 2020. u tržnom centru "Ušće" i za taj zločin sudi se pripadnicima takozvanog vračarskog klana, na čijem su čelu prema optužnici bili Nikola Vušović i odbjegli Radoje Zvicer.

(Kurir/MONDO)