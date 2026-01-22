Odloženo suđenje optuženima za likvidacije škaljaraca u Grčkoj

Izvor: Zorana Jevtić, Privatna Arhiva/Kurir

Suđenje pripadnicima kriminalne grupe koja se tereti za ubistva vođa škaljarskog klana Igora Dedovića i Stevana Stamatovića 19. januara 2020. u restoranu u Atini i Alana Kožara i Damira Hadžića u julu iste godine na grčkom ostrvu Krf, odloženo je danas u Specijalnom sudu u Beogradu pošto je advokat Veljka Belivuka, advokat Dejan Lazarević podnio zahtjev za izuzeće članova sudskog vijeća.

Lazarević je ovaj zahtjev iznio danas, pošto je, kako je naveo protiv troje sudija podnio krivične prijave i smatra da oni ne mogu više nepristrasno da postupaju u predmetu.

Zahtjev za izuzeće, ali i krivične prijave, kako je dodao, podnio je i protiv postupajućih tužilaca Saše Ivanića i Zorana Babića, glavnog javnog tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića.

"Protiv svih tužilaca i sudija sam podnio i krivične prijave i to zbog sumnje da su počinili tri krivična djela - neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca, zloupotreba službenog položaja i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela. Poslao sam zahtjeve za izuzeće preporučeno, tiču se baš ovog krivičnog postupka i to statusa svjedoka Srđana Lalića i Nikole Spasojevića, s obzirom na to da je prethodni zahtjev za izuzeće odbila zamjenica Mladena Nenadića i da to nije došlo do Zagorke Dolovac" rekao je Lazarević.

Podsjetimo, Lalić i Spasojević u drugom predmetu protiv Belivuka i Miljkovića imaju status svjedoka saradnika, dok su u ovom postupku "obični svjedoci". U postupku koji Grčka vodi za zločine u Atini i na Krfu, oni su označeni kao okrivljeni i za njima je ta država raspisala međunarodne potjernice.

"Imajući u vidu da su zahtjevi za izuzeće podnijeti danas, kao i učestalost podnošenja zahtjeva za izuzeće, sumnja se da se zahtjevi podnose u cilju odugovlačenja krivičnog postupka i odlaganja glavnih pretresa. Danas je sud odlučio da odloži glavni pretres, ali će sud ubuduće spriječiti svaku zloupotrebu prava učesnika u krivičnom postupku. Ubuduće ćemo ovakve radnje drugačije tretirari" rekla je sudija prije nego što je odložila suđenje i nastavak zakazala za 9. februar.

Inače, u sudnicu je danas prvi put doveden kum Radoja Zvicera, optuženi Milovan Zdravković koji je nedavno uz neviđene mjere obezbjeđenja izručen iz Hrvatske. Međutim, njegov branilac Miro Orović zatražio je odlaganje suđenja jer Milovan Zdravković nije imao dovoljno vremena da se upozna sa optužnicom i pripremi odbranu.

"Samo optužnica ima više od 1.500 stranica. Nije sporno da su branioci upoznati sa slučajem, ali je važno da i okrivljeno bude upoznat sa tokom postupka i dokazima. Milovan Zdravković nije spreman da prati postupak, niti da iznese odbranu. On je izručen Srbiji 14. decembra i nije odmah dobio dokumentaciju, a takođe su bili praznici i advokati nisu imali tako česte posjete" rekao je Orović, pa je sudija protiv njega postupak privremeno razdvojila.

Prije nego što je vraćen u pritvor, Zdravkovićje poslao poljupce supruzi, koja je sjedjela u publici iza neprobojnog stakla.

Podsjetimo, prema optužnici, kao organizatori kriminalne grupe kojoj se sudi za likvidacije četvorice visokopozicioniranih pripadnika škaljarskog klana označeni su Veljko Belivuk i Darko Šarić, dok se postupak protiv vođe kavačkog klana Radoja Zvicera za isto krivično djelo vodi u Grčkoj.