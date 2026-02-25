To su saopštili danas iz SDT-a, navodeći da je Vijeće Višeg suda u postupku finansijske istrage kao neosnovanu odbilo žalbu izjavljenu u korist Golubovića, okrivljenog za produženo krivično djelo pranje novca.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Po predlogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), Viši sud u Podgorici pravosnažno ie zamrznuo imovinu bivšeg tajnog agenta Duška Golbovića i članova njegove porodice - supruge D.G., sinova I.G i L.G. i kćerke S.G.

Golubović je uhapšen zbog optužbe da je član organizovane kriminalne grupe (OKG) braće Stanaj.