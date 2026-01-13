Baković je to saopštio svjedočeći na suđenju bivšem visokom funkcioneru Uprave policije Zoranu Lazoviću, bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Bivši pomoćnik direktora Uprave policije za sektor kriminalistike Enis Baković kazao je danas da mu je nedašnji pomoćnik policije u Sektoru za borbu protiv organizovanog kriminala Zoran Lazović, krajem 2020. godine usmenim putem uputio zahtjev da se sprski državljani optuženi za teška krivična djela Veljko Belivuk i Marko Miljković skinu sa operativne mjere za bezbjednosno interesantna lica (BIL) zbog rada na predmetu iz oblasti organizovanog kriminala, prenosi Pobjeda.

Baković je to saopštio svjedočeći na suđenju bivšem visokom funkcioneru Uprave policije Zoranu Lazoviću, bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću.

“Nije postojala zabrana ulaska u Crnu Goru za Belivuka i Miljkovića. Njih dvojica su su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe bili na operativnoj mjeri BIL. Ukoliko se lica koja su pod operativnom mjerom pojave na graničnom prelazu kontaktira se Sektor kriminalističke policije. Nakon toga se odluči da li im se dozvoljava ulazak”, pojasnio je Baković, javlja Pobjeda.

On je precizirao da to nije bio nalog već usmeni zahtjev te da ukidanje te mjere nije neuobičajno i da se to nekad radi i na zahtjev partnerskih službi.

“Nakon ukidanja lica na koja se odnosila mjera prate i opserviraju, kako bi se došlo do određenih operativnih podataka u radu”, dodao je on.

Podsjetimo, bivši pomoćnik direktora Uprave policije Zoran Lazović, penzionisani glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović negirali su optužbe Specijalnog tužilaštva da su zloupotrebom funkcija na kojima su se nalazili činili korist ljudima iz kriminalnog miljea.

Specijalni tužilac Miloš Šoškić bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića tereti da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji su članovi, navodno, postali penzionisani tužilac Katnić, ranije uhapšeni, suspendovani tužilac Saša Čađenović, koji je optužen da je radio za kriminalni kavački klan i Lazovićev sin Petar, raniji službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Stariji Lazović se, navodno, tereti da je povezan sa skidanjem zabrane ulaska u Crnu Goru kriminalaca iz Beograda, Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, krajem decembra 2020. godine i početkom januara 2021. godine.

Osumnjičen je i da je štitio Novljanina Duška Roganovića, člana kriminalne kavačke grupe, tako što je, navodno, tadašnjim tužiocima naredio da ga isključe iz krivičnih predmeta, piše Pobjeda.

Tužilaštvo sumnjiči Katnića i da je, koristeći funkciju u SDT-u, kontrolisao da se ne preduzima krivično gonjenje ni protiv vođe kriminalnog kavačkog klana Radoja Zvicera i drugih pripadnika te grupe.

Milivoje Katnić je bio glavni specijalni tužilac od 2015. do februara 2022. godine, kada je penzionisan. Tužilac Saša Čađenović je bio njegov zamjenik.

Zoran Lazović je bio u ANB-u, a od 2019. do marta 2021. šef Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala pri Upravi policije.