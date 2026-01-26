Marko Miljković iznio je danas tri zahtjeva pred vijeće Specijalnog suda u Beogradu.
Marko Miljković, koji je optužen da je sa Veljkom Belivukom organizovao kriminalnu grupu kojoj se sudi za sedam ubistava, trgovinu drogom, iznio je danas tri zahtjeva pred vijeće Specijalnog suda u Beogradu.
Miljković je izašao za sudsku govornicu, i protiveći se izvođenju Skaja kao dokaza, dostavio tri presude sudova u Francuskoj, iz kojih, kako je naveo, proizilazi da Skaj u Srbiji ne može da se koristi kao dokaz.
"Postoji suštinska kontradiktornost, Francuska tvrdi da je riječ o presretnutoj komunikaciji, a naše Javno tužilaštvo za organizovani kriminal da je zaplijenjen server. Da prevedem na srpski, tužilaštvo ubjeđuje sudsko vijeće da su dokazi pribavljeni pretresom servera, a Francuska kaže da sa servera nije dobijen ni jedan podatak", rekao je Miljković tražeći i da francuski advokati koje je angažovao budu njegovi stručni savjetnici u postupku, ali i da mu vijeće odobri da ga posjeti brat.
Inače, u sudnici je počelo izvođenje zamolnica kojima je srpsko tužilaštvo tražilo od kolega iz Francuske da mu dostave Skaj.
Tužilac Saša Ivanić rekao je da smatra da se radi o zakonitim dokazima, dok se odbrana usprotivila ovim tvrdnjama, navodeći da "čak i da je dokaz zakonit, on ne može da se koristi u odnosu na sva krivična djela".
Advokat Dejan Lazarević otkrio je da je tužilaštvo napravilo veliki propust i da je u zahtjevu Francuskoj za dostavljanje Skaja navelo da će se on koristiti kao dokaz samo za ubistva Gorana Veličkovića, Zdravka Radojevića i Milana Ljepoju, kao i oružje pronađeno na stadionu u Humskoj, i da zbog toga ne može da se koristi kao dokaz za preostala četiri ubistva, kao ni za oružje pronađeno u Ritopeku.
"E pa, ne može tako, po meni je taj navodni dokaz nezakonit, ali poštovaćemo vašu odluku", dodao je Belivuk, i ponovio da smatra da su ti dokazi montirani i fotošopirani.
Za riječ se ponovo javio i Miljković obraćajući se fudbalskim rečnikom:
"Tužilaštvo ne da je promašilo gol, nego je promašilo ceo stadion", rekao je Miljković.
Inače, pred kraj suđenja, koje će biti nastavljeno u srijedu, sudija je rekla da je većina Belivukovih i Miljkovićević pisama prosleđena u tužilaštvo, a da je mali broj zadržan.
Miljković je tražio da zna koja su pisma tačno zadržana, navodeći da su "neka imena u njima spomenuta sa uvredljivom konotacijom, ali da on hoće da Mladen Nenadić sve to pročita i da mu vrate pisma da ih pošalje nekim drugim putem".