Marko Miljković iznio je danas tri zahtjeva pred vijeće Specijalnog suda u Beogradu.

Izvor: Kurir/Dado Đilas/TV Pnik/Printscreen/Kurir/Zorana Jevitić

Marko Miljković, koji je optužen da je sa Veljkom Belivukom organizovao kriminalnu grupu kojoj se sudi za sedam ubistava, trgovinu drogom, iznio je danas tri zahtjeva pred vijeće Specijalnog suda u Beogradu.

Miljković je izašao za sudsku govornicu, i protiveći se izvođenju Skaja kao dokaza, dostavio tri presude sudova u Francuskoj, iz kojih, kako je naveo, proizilazi da Skaj u Srbiji ne može da se koristi kao dokaz.

"Postoji suštinska kontradiktornost, Francuska tvrdi da je riječ o presretnutoj komunikaciji, a naše Javno tužilaštvo za organizovani kriminal da je zaplijenjen server. Da prevedem na srpski, tužilaštvo ubjeđuje sudsko vijeće da su dokazi pribavljeni pretresom servera, a Francuska kaže da sa servera nije dobijen ni jedan podatak", rekao je Miljković tražeći i da francuski advokati koje je angažovao budu njegovi stručni savjetnici u postupku, ali i da mu vijeće odobri da ga posjeti brat.

Inače, u sudnici je počelo izvođenje zamolnica kojima je srpsko tužilaštvo tražilo od kolega iz Francuske da mu dostave Skaj.

Tužilac Saša Ivanić rekao je da smatra da se radi o zakonitim dokazima, dok se odbrana usprotivila ovim tvrdnjama, navodeći da "čak i da je dokaz zakonit, on ne može da se koristi u odnosu na sva krivična djela".

Advokat Dejan Lazarević otkrio je da je tužilaštvo napravilo veliki propust i da je u zahtjevu Francuskoj za dostavljanje Skaja navelo da će se on koristiti kao dokaz samo za ubistva Gorana Veličkovića, Zdravka Radojevića i Milana Ljepoju, kao i oružje pronađeno na stadionu u Humskoj, i da zbog toga ne može da se koristi kao dokaz za preostala četiri ubistva, kao ni za oružje pronađeno u Ritopeku.

"E pa, ne može tako, po meni je taj navodni dokaz nezakonit, ali poštovaćemo vašu odluku", dodao je Belivuk, i ponovio da smatra da su ti dokazi montirani i fotošopirani.

Za riječ se ponovo javio i Miljković obraćajući se fudbalskim rečnikom:

"Tužilaštvo ne da je promašilo gol, nego je promašilo ceo stadion", rekao je Miljković.

Inače, pred kraj suđenja, koje će biti nastavljeno u srijedu, sudija je rekla da je većina Belivukovih i Miljkovićević pisama prosleđena u tužilaštvo, a da je mali broj zadržan.

Miljković je tražio da zna koja su pisma tačno zadržana, navodeći da su "neka imena u njima spomenuta sa uvredljivom konotacijom, ali da on hoće da Mladen Nenadić sve to pročita i da mu vrate pisma da ih pošalje nekim drugim putem".