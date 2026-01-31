U Specijalnom sudu u Beogradu prikazane fotografije i audio‑poruke koje, prema optužnici, dokumentuju zločin u kući u Ritopeku

Izvor: Kurir/Privatna Arhiva, Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

Na suđenju kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koje se danas nastavilo u Specijalnom sudu u Beogradu, prikazani su materijalni dokazi koji se odnose na ubistvo Lazara Vukićevića, počinjeno u oktobru 2020. godine u objektu u Ritopeku.

U sudnici su prikazane fotografije nastale tokom zatočeništva žrtve, kao i audio‑poruke za koje tužilaštvo tvrdi da su ih međusobno razmjenjivali optuženi pripadnici kriminalne grupe. Prikazivanju dokaza prisustvovao je i otac ubijenog mladića.





Prema navodima iz optužnice, Vukićević je namamljen u objekat u Ritopeku putem komunikacije ostvarene preko kriptovane aplikacije, uz korišćenje telefona ranije otetog Mileta Radulovića zvanog Kapetan. Tužilaštvo tvrdi da su Belivuk i Miljković u tom periodu boravili u Crnoj Gori, odakle su koordinisali aktivnosti grupe.

U sudnici su emitovane i glasovne poruke za koje tužilaštvo navodi da potvrđuju hijerarhiju unutar kriminalne organizacije i direktno učešće vođa grupe u planiranju i izvršenju krivičnih djela.

Tužilaštvo smatra da predstavljeni dokazi dodatno potkrepljuju optužnicu protiv Belivuka, Miljkovića i ostalih optuženih, koji se terete za više teških krivičnih djela, uključujući ubistva, otmice i organizovani kriminal.

Suđenje se nastavlja izvođenjem daljih dokaza i saslušanjem svjedoka.