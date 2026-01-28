U Višem sudu u Beogradu u četvrtak, 29. januara, počinje ponovljeno suđenje Vladimiru i Miljani Kecmanović.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Facebook/Printscreen

U Višem sudu u Beogradu u četvrtak, 29. januara, trebalo bi da počne ponovljeno suđenje Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka K. K., koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ ubio devetoro djece, čuvara škole i ranio još petoro djece i nastavnicu istorije, prenosi Telegraf, pozivajući se na pisanje Tanjuga.

Očekuje se da Miljana Kecmanović dođe sa slobode, dok će njen suprug biti doveden iz pritvora u kojem se nalazi od hapšenja 3. maja 2023. godine.

Prvi prvostepeni postupak bio je zatvoren za javnost, ali su mediji prenijeli da su Kecmanovići negirali krivicu.

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović rekao je za Tanjug u decembru, kada je bio zakazan početak suđenja, da od ponovljenog postupka očekuje da će biti maksimalno efikasan i sproveden bez odugovlačenja.

„Takođe, Više javno tužilaštvo u Beogradu očekuje da će Viši sud ponovo donijeti osuđujuću presudu i da će okrivljene, u skladu sa prikupljenim dokazima i stepenom njihove krivice, osuditi na maksimalne zatvorske kazne, kao što to tužilaštvo predlaže od samog početka postupka i na čemu će insistirati do kraja“, rekao je tada Stefanović.

Suđenje se ponavlja jer je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom su Kecmanovići bili osuđeni na višegodišnje kazne i naložio ponavljanje postupka.

Vladimir Kecmanović je prvostepenom presudom, zbog krivičnih djela zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica i teško djelo protiv opšte sigurnosti, bio osuđen na kaznu zatvora od 14 i po godina, dok je njegova supruga Miljana Kecmanović za krivično djelo zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica bila osuđena na kaznu zatvora od tri godine.