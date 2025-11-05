Na snimcima iz streljane se vidi maloljetnik u boksu kako puca, a čuje se muškarac koji mu govori kako da drži ruke, koljeno i prste na pištolju.

U Višem sudu u Beogradu danas je tokom parničnog postupka protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića prikazan snimak iz streljane na kojem se vidi kako je maloljetnik, koji je izvršio masovno ubistvo u školi, vježbao pucanje iz pištolja.

Ovaj parnični postupak, koji je danas okončan, vodio se po tužbi ranjenog dječaka, odnosno njegovih roditelja kao zakonskih zastupnika, prenosi B92 pisanje Tanjuga.

Dokaz koji je prikazan u sudnici je predložila punomoćnik Kecmanovića Marina Ivelja, jer, kako je navela, on dokazuje da je maloljetnog učenika obučavao instruktor streljane, a ne otac Vladimir Kecmanović.

Instruktor je inače sklopio sporazum sa tužilaštvom i za krivično djelo davanje lažnog iskaza osuđen je na pet mjeseci kućnog zatvora.

Na snimcima iz streljane se vidi maloljetnik u boksu kako puca, a čuje se muškarac, za kog su punomoćnici rekli da je instruktor, koji mu govori kako da drži ruke, koljeno i prste na pištolju.

U jednom trenutku se čuje upozorenje instruktora dječaku-ubici: "Nemoj stavljati prst na obarač ukoliko nisi spreman na opaljenje".

Punomoćnik tužitelja porodice ranjenog dječaka je rekao da je pored ovoga Vladimir Kecmanović obučavao svog sina da puca, kao i da je bio u streljani dok je maloljetnik vježbao pucanje sa instruktorom, i da bez njegovog odobrenja instruktor ne bi mogao da obučava maloljetnika.

S druge strane, Ivelja je navela da je Vladimir Kecmanović sina obučavao da puca iz vazdušnog, a ne vatrenog oružja i da ih je, kada su htjeli da napuste streljanu, zaustavio instruktor i predložio da ga obučava za vatreno oružje.

Punomoćnik tužitelja je na kraju predložio sudu da usvoji tužbu u potpunosti, dok je Ivelja predložila da je odbije. Sudija je danas zaključio javnu raspravu, a presuda će biti naknadno objavljena.

Ova tužba je podnijeta za naknadu nematerijalne štete usled fizičkog bola, pretrpljenog straha i psihičkog bola. Sud će odlučivati o tužbi i tek po okončanju parničnog postupka donijeti odluku da li u potpunosti ili djelimično prihvata tužbeni zahtjev porodice, ili ga eventualno odbija.

Ovo je poslednji parnični postupak koji se vodi protiv porodice Kecmanović. Ukupno se vodilo pet parničnih postupaka, od kojih su tri prvostepeno presuđena, po tužbi 27 članova porodice ubijenih, po tužbi ranjene nastavnice i po tužbi ranjenog dječaka, prenosi B92 pisanje Tanjuga.

Pored ovih postupaka, prvostepeno je okončan i krivični, prema kojem je Vladimir Kecmanović za izvršenje krivičnih djela teško djelo protiv opšte sigurnosti i zlostavljanje i zanemarivanje maloljetnog lica osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 14 i po godina, dok je njegova supruga Miljana Kecmanović za izvršenje krivičnog djela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica osuđena na maksimalnu kaznu zatvora od tri godine.

Instruktor u streljani u kojoj je maloljetnik vježbao je za krivično djelo davanje lažnog iskaza osuđen na kaznu zatvora od 15 mjeseci. Apelacioni sud u Beogradu je u junu održao sednicu na kojoj su žalbe izneli advokati i tužilac. Maloljetnik je krivično neodgovoran jer u trenutku masakra nije navršio 14 godina.