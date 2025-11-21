Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu za roditelje dječaka ubice iz masakra u Ribnikaru.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Facebook/Printscreen

Apelacioni sud u Beogradu doneo je odluku o ukidanju prvostepene presude Višeg suda u Beogradu po kojoj su Vladimir i Miljana Kecmanović, roditelji dječaka ubice koji je počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" kada je 3. maja 2023. godine ubio 10 osoba - devet učenika i školskog čuvara - osuđeni na zatvorske kazne. Presuda je u osuđujućem djelu ukinuta za oba okrivljena zbog "bitne povrede odredaba krivičnog postupka" i predmet je vraćen Višem sudu na ponovno suđenje.

Apelacioni sud je produžio pritvor okrivljenom Vladimiru Kecmanoviću. Pritvor može da traje do odluke prvostepenog suda.

"Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 19. i 20. juna 2025. godine, a nakon većanja i glasanja dana 9. i 10. jula, 10. i 29. septembra i dana 30. septembra 2025. godine, donio je većinom glasova presudu Kž1 354/25 kojom je potvrdio prvostepenu presudu u oslobađajućem dijelu u odnosu na okr. Miljanu Kecmanović, te je usvajanjem žalbe branilaca okr. Nemanje Marinkovića, preinačio prvostepenu presudu samo u dijelu odluke o krivičnoj sankciji, tako što je okr. Nemanju Marinkovića osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, koju će izdržavati u prostorijama u kojima stanuje i da na ime sudskog paušala plati iznos od 20.000,00 dinara, dok je, usvajanjem žalbe branilaca okr. Vladimira Kecmanovića i Miljane Kecmanović, presuda u osuđujućem dijelu u odnosu na navedene okrivljene ukinuta zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i predmet u tom dijelu vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Prema okr. Vladimiru Kecmanoviću produžen je pritvor, koji može trajati do dalje odluke prvostepenog suda.

Po nalaženju Apelacionog suda, ocjenjujući žalbene navode branioca okr. Nemanje Marinkovića, činjenično stanje u pogledu svih bitnih elemenata krivičnog djela davanje lažnog iskaza, pravilno je i potpuno utvrđeno, a kvalifikacijom protivpravne djelatnosti okr. Nemanja Marinkovića Krivični zakon je pravilno primenjen, o čemu je prvostepeni sud dao jasne i dovoljne razloge. Međutim osnovano se u žalbi ističe da prvostepeni sud prilikom odmeravanja kazne okr. Nemanji Marinkoviću, nije adekvatan značaj dao olakšavajućim okolnostima na strani okrivljenog.

Naime, prvostepeni sud, i pored toga što je pravilno kao olakšavajuće okolnosti na strani okrivljenog cijenio njegovo korektno ponašanje tokom dokaznog postupka i činjenica da je riječ o neosuđivanom licu, te da nije našao otežavajuće okolnosti, nije u pravoj mjeri sagledao utvrđene olakšavajuće okolnosti niti je imao u vidu da je otac mal. deteta i njegovo zdravstveno stanje. Stoga je Apelacioni sud, dajući adekvatan značaj na strani okr. Nemanje Marinkovića uvažio u tom dijelu žalbe njegovih branilaca i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine.

Po ocjeni vijeća Apelacionog suda u Beogradu, s obzirom na ličnost učinioca, njegov raniji život, njegovo držanje posle učinjenog djela i stepen krivice, može se očekivati da će se svrha kažnjavanja ostvariti i tako što će izrečenu kaznu osuđeni izdržavati u prostorijama u kojima stanuje. Međutim, po ocjeni Apelacionog suda, prvostepeni sud je učinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka, budući da su razlozi presude nejasni i protivrečni izreci presude u osuđujućem djelu u odnosu na okr. Vladimira i Miljanu Kecmanović.

U ponovnom postupku, prvostepeni sud će otkloniti nedostatke na koje je ukazano ovim rešenjem, pravilno primijeniti relevantne procesne odredbe i na pouzdan i jasan način utvrditi sve odlučne činjenice koje su bitne za utvrđivanje činjeničnog stanja, te će brižljivom ocjenom svakog od izvedenih dokaza ponaosob i svih dokaza skupa u njihovoj povezanosti, oceniti postojanje ili nepostojanje svakog od elemenata bića krivičnih djela u pitanju, a za svoje stavove dati jasne i nedvosmislene razloge. Tek nakon što postupi po primedbama iz ovog rešenja, a uzimajući u obzir i one žalbene navode branilaca okrivljenih Vladimira Kecmanovića i Miljane Kecmanović na koje u ovom rešenju nije posebno ukazano, prvostepeni sud će biti u mogućnosti da donese zakonitu, pravilnu i jasno obrazloženu odluku.

Apelacioni sud je prema okrivljenom Vladimiru Kecmanoviću produžio pritvor do dalje odluke prvostepenog suda, jer i dalje stoje razlozi zbog kojih je pritvor prema okrivljenom prvobitno određen, a kasnije i produžen. Naime, okolnosti izvršenja krivičnog djela koje je okrivljenom stavljeno na teret, odnosno postojanje osnovane sumnje da je okrivljeni u dužem vremenskom periodu obučavao svog maloljetnog sina od 13 godina da rukuje vatrenim oružjem, municijom i gađa u mete i da istovremeno u stanu u kom živi sa maloljetnim sinom nije savjesno čuvao vatreno oružje i municiju na način da ne dođe u posjed neovlašćenog lica, tj. njegovog maloljetnog sina i da ne ugrozi bezbjednost ljudi i objekata, usled čega je njegov maloljetni sin u njihovom stanu lako došao u posjed vatrenog oružja, i to dva pištolja velike količine pripadajućih okvira i municije i poneo ih sa sobom u osnovnu školu koju je pohađao, u kojoj je pucanjem iz tog vatrenog oružja zahvaljujući prethodnoj obuci u rukovanju i gađanju iz vatrenog oružja lišio života deset lica i teško tjelesno povrijedio šest lica, u sklopu činjenice da je u stanu okrivljenog pronađeno više komada oružja - tri vazdušne puške i dva pištolja, kao i velika količina municije kalibra 22 LR i 9h19 mm i velika količina municije za vazdušno oružje, po ocjeni ovog veća predstavlja osobite okolnosti koje ukazuju da će okrviljeni u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo, usled čega je njegovo dalje zadržavanje u pritvoru još uvjek nužno. Uz navedeno, ovaj sud nalazi da su način izvrešenja i težina posledica krivičnog djela dovela do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

