Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je najveći deo presude roditeljima dečaka ubice, njih sada čeka novo suđenje po delovima optužnice za koje se i dalje terete.

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je najveći deo presude roditeljima dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", Vladimiru i Miljani Kecmanović, navodeći "bitne povrede postupka".

Potvrđen je samo jedan deo prvostepene presude, i to onaj kojim je Miljana Kecmanović bila oslobođena optužbe za držanje oružja. Kecmanoviće sad čeka novo suđenje po onim delovima optužnice za koje se i dalje terete. Ovo su detalji tog krivičnog postupka.

Na koliko su bili osuđeni Vladimir i Miljana Kecmanović

30. decembra prošle godine sudija Višeg suda u Beogradu je izrekao presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka ubice koji je počinio masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Tada je Vladimir Kecmanović bio osuđen na 14,5 godina robije. Ovaj deo presude je sada ukinut, a Miljana Kecmanović je bila osuđena na tri godine zatvora. I ovaj deo presude je sada takođe ukinut.

Instruktor iz streljane u kojoj je Vladimir Kecmanović obučavao svog sjna za rukovanje oružjem bio je osuđen na 15 meseci zatvora zbog lažnog svedočenja. Ovaj deo presude je preinačen.

Apelacioni sud je sada odlučio da Nemanju Marinkovića osudi na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine koju će izdržavati u prostorijama u kojima stanuje.

Ovaj deo presude posebno odgovara Miljani Kecmanović

Miljana Kecmanović je prvostepenom presudom bila oslobođena optužbe za držanje oružja. Ovaj deo presude je sada potvrđen.

Prvostepeni sud je bio obrazložio da je nije osudio za ovo krivično delo jer je tužilaštvo priložilo samo izolovani DNK i veštaci nisu isključili mogućnost da je toga možda došlo sekundarnim putem. Ova oslobađajuća presuda je sada potvrđena i odlukom Apelacionog suda.

Za šta je i dalje okrivljen Vladimir Kecmanović

Vladimiru Kecmanoviću se na teret stavlja da je izvršio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti. Okrivljen je da je u periodu od godinu dana pre tragedije u OŠ "Vladislav Ribnikar" obučavao svog 13- godišnjeg sina, da rukuje vazdušnim i vatrenim oružjem, kao i pripadajućom municijom, te da gađa u mete.

"On ga je, kako se sumnja, u tri navrata vodio u Streljački klub 'Partizan Practical Shooting' i u otvoreni prostor u Etno selo Gostoljublje u Mionici, uprkos činjenici da takva aktivnost i obuka očigledno ne odgovaraju njegovom uzrastu", navodi tužilaštvo.

Okrivljen je i da je postupio suprotno odredbama Zakona o oružju i municiji i Pravilnika o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja, jer nije obezbedio uslove za bezbedan smeštaj oružja i municije, tako da bude zaključano i posebno odvojeno u sefovima, kasama i sličnim ormarima koji se ne mogu lako otvoriti.

Za šta je okrivljena Miljana Kecmanović

Miljana Kecmanović je okrivljena za zanemarivanje i zlostavljanje deteta, odnosno svog sina koji je počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

Kako su se ponašali Kecmanovići

Kecmanovići su se tokom izricanja prvostepene presude ponašali iznenađeno. Vladimir Kecmanović je klimao glavom i dizao obrve. Miljana Kecmanović je prevrtala očima dok je sudija čitao obrazloženje presude. Da li ovo znači da su se Kecmanoviĉi izvukli? Ne znači. Čeka ih ponovljeno suđenje u ovom krivičnom postupku, a u odvojenim parničnim postupcima ranije su dobili presude kojim su obavezani da isplate odštetu žrtvama svog sina.

Prva presuda za naknadu štete

Krajem prošle godine, Viši sud u Beogradu je doneo odluku da su tuženi dečak ubica, njegova majka Miljana Kecmanović, otac Vladimir Kecmanović i Osnovna škola "Vladislav Ribnikar" u obavezi da isplate 344 miliona dinara tužiocima, članovima porodica ubijene dece u školi.

Druga presuda za naknadu štete

Viši sud u Beogradu doneo je u maju 2025. godine presudu u parničnom postupku Tatjane Stevanović, ranjene nastavnice istorije u OŠ "Vladislav Ribnikar", protiv Miljane Kecmanović i Vladimira Kecmanovića.

Miljana Kecmanović i Vladimir Kecmanović dužni su da Tatjani Stevanović isplate ukupno 6,9 miliona dinara za fizičke bolove, strah i duševne bolove.

Viši sud u Beogradu je takođe delimično usvojio tužbeni zahtev maloletnog tužioca, pa su obavezani dečak ubica, njegovi roditelji i Osnovna škola "Vladislav Ribnikar" da maloletnom tužiocu na ime naknade nematerijalne štete solidarno isplate ukupno 3,1 miliona dinara, i to za:

pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja opšte životne aktivnosti 1,5 miliona dinara,

za pretrpljene fizičke bolove 600.000dinara,

za pretrpljen strah 800.000 dinara,

za pretrpljene duševne bolove zbog naruženosti 200.000 dinara.

Treća i najnovija presuda

Pre dve nedelje, 5. novembra, doneta je presuda u parničnom postupku koji su roditelji ubijene Adriane Dukić pokrenuli protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića, dečaka ubice i osnovne škole u kojoj se dogodio zločin.

Kako se navodi u saopštenju suda, obavezani su tuženi dečak ubica, Miljana Kecmanović, Vladimir Kecmanović i OŠ "Vladislav Ribnikar" da tužiocima solidarno isplate:

tužiocu Dukić Danetu 10 miliona dinara,

tužiocu Paunović Biljani 10 miliona dinara,

tužiocu maloletnom D. D. iznos od 10 miliona dinara,

tužilji maloletnoj M. D. iznos od 10 miliona dinara.

Takođe, obavezani su dečak ubica, Miljana Kecmanović, Vladimir Kecmanović i škola “Vladislav Ribnikar” da tužiocima solidarno isplate za pretrpljeni strah:

tužiocu Dukić Danetu 1.721.000 dinara,

tužiocu Paunović Biljani 1.721.000 dinara,

tužiocu maloletnom D. D. 1.721.000 dinara,

tužilji maloletnoj M. D. 1.721.000 dinara.

Prodat Miljanin automobil

Automobil fijat koji je u vlasništvu Miljana Kecmanović, majke dečaka ubice, prodat je u decembru prošle godine na drugoj javnoj aukciji vozila nakon što nije platila izvršitelju 1.388.192 dinara koje je bila dužna da isplati odlukom o privremenoj meri da joj se imovina zamrzne do okončanja svih parničnih postupka koji se vode protiv nje i njenog supruga Vladimira Kecmanovića.

"Tužilaštvo će insistirati na maksimalnim kaznama"

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović rekao je juče da očekuje da će ponovljeni postupak protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića, roditelja dečaka koji je 3. maja 2023. godine u OŠ "Vladislav Ribnikar'' počinio masovno ubistvo, biti efikasno sproveden i da će Viši sud izreći maksimalne kazne okrivljenima, na kojima će tužilaštvo insistirati do kraja.

"Više javno tužilaštvo u Beogradu očekuje i da će ponovljeni postupak biti efikasno sproveden i da će nakon toga Viši sud ponovo doneti osuđujuću presudu za oboje okrivljenih i izreći im maksimalne kazne zatvora na kojima će tužilaštvo insistirati do kraja", rekao je Stefanović za Tanjug.

Stefanović je naveo i da tužilaštvo očekuje da će Viši sud u Beogradu u ponovljenom postupku otkloniti nedostatke u presudi na koje mu je Apelacioni sud ukazao u svom rešenju.

