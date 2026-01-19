Ruski udio vlasništva u NIS od 56,15 odsto biće raspoređen između mađarskog MOL-u, partnera uz UAE, a i Srbija će povećati svoj udio.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako saznaje Biznis Kurir, Naftna industrija Srbije (NIS) uskoro dobija novog većinskog vlasnika. Ruski udio vlasništva u NIS-u od 56,15 odsto biće raspoređen između mađarskog MOL-u, partnera uz UAE, a i Srbija će povećati svoj udio.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je najavio da je Srbija zainteresovana da poveća svoj udio u vlasničkoj strukturi, koji trenutno iznosi 29,87 odsto.

"MOL i Gaspromnjeft su dogovorili osnovne odredbe budućeg kupoprodajnog ugovora i to je bio zahtjev američke administracije, kojoj će biti poslato na odlučivanje. Ono što je bitno je da je Srbija u tim pregovorima uspjela da poboljša svoju poziciju u odnosu na 2008. godinu kada smo ostali ispod 30 odsto vlasništva. To je da naše vlasništvo povećamo u budućnosti u Naftnoj industriji Srbije za 5 odsto i dođemo do broja akcija koji će nam omogućiti veća prava odlučivanja u Skupštini akcionara, prije svega da zaštitimo interese naših građana ", izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

U toku pregovori

"Kada su u pitanju partneri iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, očekuje se da i oni budu dio budućeg kupoprodajnog ugovora. Ostaje naravno još da se on ispregovara, rok za to je 24. mart, tako da je još dosta posla ispred nas. Ono što je bitno za nas je takođe da se MOL obavezao da apsolutno, ne da neće zatvarati rafineriju u Pančevu, nego da će održavati onaj nivo proizvodnje koji smo imali i ranije, a naravno i povećavati ukoliko to bude potrebno. Prije svega da bi održao udio u tržištu koji je imao prethodne godine, a znamo da je NIS bio najveći učesnik na tržištu u Srbiji", rekla je Đedović Handanović i dodala:

"Ponosna sam na sve kolege koje su učestvovali u ovim teškim pregovorima, razgovorima, koji su bili intenzivni, kompleksni, na čelu sa predsjednikom Srbije i diplomatskom borbom do poslednjeg momenta smo se borili da našu poziciju još više zaštitimo, da je poboljšamo u odnosu na ono što smo imali do sada kada je u pitanju naš udio i naša prava u naftnoj industriji Srbije, da ne ugrozimo nijednog momenta budući rad rafinerije, ali prije svega i naše interese, odnosno interese svih naših građana o detaljima i svim ostalim aspektima, nastavljamo da pregovaramo i obavještavaćemo javnost transparentno, otvoreno, kao i do sada."

Izlazak ruske strane iz vlasničke strukture bio je uslov američkog ministarstva finansija koje je 9. oktobra uvelo sankcije NIS-u, da bi poslednjeg dana prošle godine Kancelarija za kontrolu inostrane imovine (OFAC) izdala posebnu licencu za produžetak rada NIS-a do 23. januara.

U nedelju je, posle gotovo dva mjeseca pauze, sa radom nastavila rafinerija nafte u Pančevu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je tim povodom da se očekuje da se eurodizel dobijen u Pančevu pojavi na srpskim pumpama do 27. januara.

