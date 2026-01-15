Nakon sastanka, ministarka Đedović Handanović i ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto obratili su se medijima.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sastala se danas u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom, sa kojim je razgovarala o mogućem međunarodnom dogovoru Srbije i Mađarske za NIS, ali i o sveukupnoj saradnji dvije zemlje.

Obraćanje Đedović Handanović

"Razgovarali smo o pregovorima koji se vode između ruskih vlasnika u NIS i mađarske kompanije MOL i još nekih potencijalnih partnera. Cilj je da se ti razgovori do kraja nedelje završe, da se potpiše dokument o otkupu akcija novih vlasnika. Nakon toga će biti upućen zahtjev američkoj administraciji za produženje licence. Mi smo u duhu tih razgovarali o međudržavnom sporazumu koji bismo zaključili", rekla je Đedović Handanović.

Očekujem da prije kraja ove nedelje Rafinerija nastavi da radi, jer je počela isporuka sirove nafte, istakla je ona.

"Poziv odnosno tender za gradnju naftovoda je raspisan, očekujemo da počnu radovi sredinom ove godine, da možemo da budemo sigurni da će projekat biti završen", dodala je ministarka.

"Da vas podsjetim da smo očuvali snabdijevanje u ovim izazovnim nedeljama i mjesecima gdje smo skoro 100 dana bili bez dotoka sirove nafte. Zahvaljujući prije svega dobroj pripremljenosti države ali i kompanijama koje su imale razumijevanja, MOL je jedna od tih kompanija. Želim da razuvjerim sve one koji se pretvaraju da brinu o Srbiju pa su rekli da MOL ima neke skrivene namjere, Sijarto je potvrdio da takvih namjera nema niti će ih biti. Tržište je primamljivo za mnoge igrače, želimo da povećamo udio koji Srbija ima u NIS. Znamo koliko je bitan ovaj sektor i da nema apsolutno nikakvih namjera za zatvaranje Rafinerije. Ja sam sigurna da sa budućim partnerima ukoliko dođe do dogovora da ćemo moći da nastavimo da razvijamo naš sektor", rekla je ministarka.

Obraćanje Sijarta

"Zahvaljujem se na konstruktivnim i prijateljskim razgovorima. Jasno je odakle krećemo, rat u Ukrajini, briselske sanckije su dovele da smo mi u centralnoj Evropi morali da se suočimo sa energetskom krizom. Naši dosadašnji razgovori su potvrdili da je prijateljstvo urodilo plodom i ovaj put jer smo uspeli da se izborimo sa ovom teškom situacijom", kazao je Sijarto.

Proteklo vrijeme je takođe potvrdilo da bez Mađarske nema energetske bezbijednosti u Srbiji, a bez Srbije nema energetske bezbijednosti u Mađarskoj, dodao je.

"Obećao sam vam da će Mađarska kroz MOL sve učiniti da se vi izborite sa teškom situacijom koja je nastala usled toga što iz pravca Hrvatske Srbija više nije dobijala naftu. MOL je povećao svoj izvoz ka Srbiji. Povećao je svoj izvoz za Srbiju, sva tri svoja depoa za gorivo su popunjeni do maksimuma. Mađarska vlada je podržavala vladu Srbije da od administracije SAD dođe odluka da se sankcije ukinu. Mi pružamo diplomatsku podršku MOL-u.

Želim da naglasim da MOL Rafineriju u Pančevu smatra kao rafineriju od strateškog značaja, dodao je.

"Namjerno se iznose lažne vesti da bi se unijela zabuna. Uvijek ima nekoga ko je protiv pozitivnog biznisa. Govorili smo o tome da smo pričali da ćemo potpisati međudržavni sporazum i u tom sporazumu bismo takođe zaključili da pridajemo stratešku važnost naftovodu koji će povezivati Mađarsku i Srbiju", kazao je Sijarto.

Pitanja novinara

"MOL želi da dobije većinski udio, specifikacija svih daljih podataka zavisi od MOL-a. Što se tiče pitanja za sankcije, čim dođe između MOL-a i Gaspromnjefta do prvog važnog dogovora, mi ćemo se odmah obratiti OFAC-u. Što se tiče diplomatskih zadataka, radimo na tome", rekao je Sijarto.

"Očekujem da se većinski ruski vlasnici dogovore oko trasankciija i da se stvore uslovi da se pošalje američkoj administraciji ono što su tražili. Strane rade na tome, pratimo svaki korak, uvek čovek može da se nada, a šta će zaista da bude, ima mnogo faktora, mi ćemo koristiti svu našu diplomatsku borbu da bi do takvog rezulatata došlo", rekla je Đedović Handanović.

