Nakon gotovo dva mjeseca zastoja izazvanog sankcijama NIS-u, Rafinerija nafte Pančevo danas je ponovo pokrenula proizvodnju, a prvi kontingenti domaćeg dizela očekuju se na benzinskim stanicama već od 27. januara.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Povratak proizvodnje označava u Rafineriji stabilizaciju snabdijevanja tržišta i prvi konkretan efekat diplomatskih aktivnosti u vezi sa sankcijama NIS-u, rekla je ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović.

U rafineriji je angažovano gotovo 2.000 zaposlenih koji su odmah započeli intenzivan rad na proizvodnji. Prema najavama, prvi kontingenti dizela biće dostupni na benzinskim stanicama već od 27. januara, čime se obezbjeđuje kontinuitet snabdijevanja domaćeg tržišta.

Pokretanje proizvodnje znači da će se ključni derivati, prije svega euro dizel, u kratkom roku vratiti u redovnu distribuciju. Đedović Handanović ističe da potrošači neće osjetiti posljedice sankcija, ni u pogledu dostupnosti goriva ni u pogledu snabdijevanja. Kako je poručeno, rezultat je ostvaren zahvaljujući koordinisanoj diplomatskoj aktivnosti.

Ministarka napominje da će se narednom periodu pažljivo pratiti situacija, uz nastavak diplomatskih aktivnosti kako bi se obezbijedila dugoročna energetska stabilnost Srbije.

Transport sirove nafte za Rafineriju u Pančevu, počeo je u utorak preko Jadranskog naftovoda (JANAF). Kompanija NIS je 9. januara objavila da je ugovorila uvoz prvih količina sirove nafte preko JANAF-a za potrebe pančevačke rafinerije što će omogućiti ponovni početak proizvodnje u Rafineriji nafte Pančevo.

U Rafineriji nafte Pančevo početkom decembra prošle godine obustavljen je rad proizvodnih postrojenja, uslijed nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao posljedica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo kompaniji NIS.