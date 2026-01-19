U Rafineriji nafte Pančevo započete su startne aktivnosti koje će omogućiti ponovno uspostavljanje komercijalnog rada proizvodnih postrojenja, a prva isporuka naftnih derivata iz rafinerije očekuje se 27. januara.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Startne aktivnosti se odvijaju prema utvrđenom rasporedu, u skladu sa internim procedurama kompanije i uz poštovanje najviših ekoloških standarda i pravila bezbjednosti i zdravlja na radu.

Plan da rafinerija radi tokom cijelog feburara

Imajući u vidu uvezene količine sirove nafte, kao i sirovu naftu proizvedenu na domaćim naftnim poljima, planirano je da rafinerija radi tokom cijelog februara, dok će dalji rad biti usklađen sa odlukama o omogućavanju operativnih djelatnosti kompanije. Obnavljanjem proizvodnje u Rafineriji nafte Pančevo biće dodatno unaprijeđena energetska stabilnost Republike Srbije i očuvano stabilno snabdijevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima, naveli su iz kompanije NIS.

Period obustave proizvodnje u rafineriji iskorišćen je i za obavljanje remontnih aktivnosti, od kojih su najznačajnije zamjena katalizatora na reaktoru DHT i remont postrojenja S-4700.

Rafinerija nafte Pančevo ključna je i za rad HIP-Petrohemije čije ponovno pokretanje zavisi od raspoloživosti sirovina za preradu, kao i dugoročnih odluka koje se odnose na omogućavanje obavljanja operativnih aktivnosti NIS-a, ističu u kompaniji.

Licenca do 23. januara

Кancelarija za kontrolu stranih sredstava (OFAC - Office of Foreign Assets Control) Ministarstva finansija SAD izdala je 31. decembra 2025. godine posebnu licencu kojom se kompaniji ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom tekuće godine.