Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da bi 19. ili 20. januara najkasnije trebalo da glavne tačke budućeg kupoprodajnog ugovora za NIS budu dostavljene američkom OFAK-u.

Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da bi sjutra ili 20. januara najkasnije trebalo da glavne tačke budućeg kupoprodajnog ugovora za NIS budu dostavljene američkom OFAK-u da bi oni mogli prije 23. januara da donesu odluku o produženju operativne licence za NIS i dododao da još nemamo dogovor, ali da vjeruje da će biti postignut.

"Sada bi trebalo da glavne, da to prevedem na srpski jezik, tačke budućeg ugovora - jasni svojinski odnosi, kako će biti postavljeno buduće preduzeće, koliki procenat, koliki udio će imati koja kompanija, kao i neke druge stvari iz biznis plana, dakle, budu dostavljene američkom OFAK-u, to bi trebalo 19. ili 20. najkasnije da im bude poslato, da bi oni mogli da donesu odluku prije 23. januara o produženju operativne licence za NIS da bismo mogli da nastavimo da funkcionišemo normalno", rekao je Vučić za TV Informer.

Kako je rekao, još nemamo sasvim dogovor oko toga, ali se nada da će dogovora biti, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

"Naše pregovarački timovi rade i uključen sam u to u potpunosti. Naravno, uvijek je to stvar kompromisa i vjerujem da ćemo do nekakvog kompromisa doći", dodao je Vučić.