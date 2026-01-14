Vučić se nada da će u preuzimanje ruskog udjela u NIS-u biti uključeni i Mađarska i UAE, ističući da nismo daleko od postizanja rješenja.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Abu Dabiju da se nada da će u preuzimanje ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije biti uključena, kako je rekao, oba aktera odnosno i Mađarska i UAE i izrazio uvjerenje da nismo daleko od postizanja rješenja.

Vučić je govoreći na panelu "Partnerstvo i saradnja u oblasti energetike" u okviru samita Nedelje održivosti 2026, na pitanje dokle se stiglo u pregovorima o prodaji ruskog udjela u NIS-u i da sada kruže spekulacije da su u to uključeni i Mađarska i Abu Dabi i kada možemo da očekujemo tu odluku, odgovorio:

"Ne mogu da kažem apsolutno sve prije nego što pošalju svoje pismo, ali se nadam da će oba aktera biti uključena u to. I vjerujem da nismo daleko od mogućeg rješenja".