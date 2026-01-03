Nove informacije o slučaju ubistva mladića u Novom Pazaru. Njegov otac je uhapšen.

Mladić (21) iz Novog Pazara preminuo je sinoć u Kragujevcu nakon što ga je otac 21. decembra 2025. motkom pretukao, a kako saznaje "Sandžak Danas", mladić je inače porijeklom iz Beograda. Njegov otac je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici.

Stradali mladić je inače rođen u Beogradu, prema novim informacijama pomenutog portala. Tamo je živio i radio.

Njegov brat ima porodičnu firmu u prijestonici Srbije. Roditelji su se, međutim, vratili u Novi Pazar za vrijeme pandemije koronavirusa.

Na dan kada je otac uhapšen, brat je odveo majku za Beograd. Tamo se porodica okupila nakon tragedije i sahrana bi trebalo takođe da bude u Beogradu prema informacijama novopazarskog pomenutog portala.