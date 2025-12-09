Iz krivične prijave OB Bijelo Polje proizilazi da je osumnjičeni M.Č., 6. decembra oko 19 časova, u Bijelom Polju, u porodičnoj kući, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio psihički integritet svoje supruge.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Uprava policije – OB Bijelo Polje dostavila je Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, dana u U Osnovnom tužilaštvu u Bijelom Polju Bjelopoljcu M.Č. određeno je tužilačko zadržavanje zbog krivičnog djela nasilje u porodici.

Iz krivične prijave OB Bijelo Polje proizilazi da je osumnjičeni M.Č., 6. decembra oko 19 časova, u Bijelom Polju, u porodičnoj kući, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio psihički integritet svoje supruge.

"I postupao na način koji vrijeđa ljudsko dostojanstvo, upućujući joj više psovki i uvreda, kojom prilikom je pesnicom polomio staklo ulaznih vrata kuće", piše u saopštenju.

Državni tužilac je nakon saslušanja osumnjičenog, donio rješenje kojim mu je određeno zadržavanje do 72 časa.