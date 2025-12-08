Bjelopoljcu M.Č. je nakon saslušanja određeno zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, saopšteno je iz bjelopoljskog Osnovnog državnog tužilaštva.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sumnja se da je 6. decembra oko 19 sati, u Bijelom Polju, u porodičnoj kući, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio psihički integritet svoje supruge i postupao na način koji vrijeđa ljudsko dostojanstvo, upućujući joj više psovki i uvreda, pišu Vijesti.

U saopštenju se navodi i da je pesnicom polomio staklo ulaznih vrata kuće.

“Državni tužilac je nakon saslušanja osumnjičenog, donio rješenje kojim mu je određeno zadržavanje u trajanju do 72 sata”, zaključuje se u saopštenju.