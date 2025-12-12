Nikšićki tužioci porodično nasilje tretirali su kao prekršaj, iako su, prema ocjeni Operativnog tima Vlade, bili ispunjeni jasni elementi krivičnog djela. Tim je uočio i niz propusta u radu centara za socijalni rad, policije i sudova.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U izvještaju koji je objavila Vlada Crne Gore navodi se da je Operativni tim u periodu od 1. aprila do 1. oktobra 2025. kontinuirano pratio i analizirao postupanje institucija u slučajevima nasilja nad ženama i porodičnog nasilja, sa ciljem unapređenja efikasnosti i odgovornosti sistema zaštite, prenosi RTCG.

U tom okviru razmatrano je 16 predmeta koji obuhvataju različite oblike nasilja u porodici i nad ženama.

Izvještaj navodi da je Tim bio u redovnoj komunikaciji sa policijom, centrima za socijalni rad, tužilaštvima, sudovima i nadležnim ministarstvima, kako bi prikupio informacije, inicirao nadzorne postupke i pratio sprovođenje preporuka.

Pojašnjava se i da je prvi put aktivirana nadležnost Komisije za nadzor u socijalnoj i dječjoj zaštiti, te da je pokrenut postupak provjere postupanja u predmetu A.P.

“Operativni tim inicirao je održavanje sastanka sa ministrom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, s ciljem jačanja saradnje između Operativnog tima i Ministarstva, sistemskog sagledavanja problema u funkcionisanju centara za socijalni rad i drugih institucija u slučajevima nasilja, kao i razmjene podataka i zajedničkog planiranja mjera za unapređenje institucionalnog odgovora. Do dana podnošenja izvještaja, sastanak nije realizovan jer ministarstvo nije odgovorilo na zahtjev tima”, istaknuto je u dokumentu.

Kada su u pitanju centri za socijalni rad, Operativni tim primjećuje propuste.

“Primijećen je formalistički i reaktivan pristup, umjesto postupanja u skladu sa zakonom propisanim nadležnostima. Pojedini centri i dalje ne postupaju u duhu Istanbulske konvencije i nacionalnog Protokola o postupanju u slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici, te žrtve dovode u situacije retraumatizacije i reviktimizacije“, navodi se u dokumentu.

Ovo se ogleda u praksama poput zajedničkih razgovora sa žrtvama i učiniocima nasilja, što izaziva dodatni stres i opasnost za žrtve.

Navode i da u CSR Podgorica, roditelji bivaju tretirani kao ravnopravne strane čak i onda kada su postojali dokazi o nasilju.

Najvažniji nalaz odnosi se na tužilaštva.

“Pojedini tužioci (u konkretnom ODT u Nikšiću) djela nasilja u kojima su postojali jasni elementi krivičnog djela kvalifikovali kao prekršaje. Neki slučajevi nasilja bez osnova su procesuirani kroz prekršajni postupak, zbog činjenice da je cijenjen jedan konkretni incident nasilja, a ne širi kontekst nasilja, njegov kontinuitet i istorija koji su ukazivali na mogućnost ponavljanja nasilja i visok rizik po žrtvu i dijete“, naveli su u dokumentu.

Sudovi su ocijenjeni kao spori, jer su prva ročišta u pojedinim predmetima zakazivana tek nekoliko mjeseci nakon podnošenja prijave. Takva kašnjenja umanjuju zaštitni efekat zakonom predviđenih mjera i mogu dovesti do dodatnog rizika za djecu tokom kontakta sa nasilnim roditeljem.

Operativni tim zaključuje da je neophodno jačanje odgovornosti svih institucija, povećanje efikasnosti u zaštiti žrtava, unapređenje međusektorske koordinacije i komunikacije, kao i sistemsko praćenje primjene zaštitnih mjera i preporuka u svim organima koji učestvuju u zaštiti žrtava nasilja.

Tim takođe naglašava važnost kontinuiranog nadzora, edukacije i unapređenja institucionalnih procedura, kako bi zaštita žrtava bila pravovremena, sveobuhvatna i efikasna.