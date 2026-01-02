Preminuo mladić kog je otac pretukao u Novom Pazaru.

U Kragujevcu je danas preminuo mladić (21) kog je otac pretukao motkom 21. decembra 2025 u Novom Pazaru, saznaje "Informer". On je preminuo danas u Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu.

Otac je policiji tvrdio da je njegov sin sam pao i da se povrijedio. Ljekari u Opštoj bolnici u Novom Pazaru su utvrdili da povrede nisu nastale od pada.

Otac je uhapšen, a sin je morao zbog težina povreda da bude prebačen iz Novog Pazara u Univerzitetski klinički centar u Kragujevcu. Nažalost, danas je podlegao povredama.

