Radnik JKP "Naš dom" iz Loznice poginuo je jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Klupci, dok je vozač drugog kamiona zadobio teške tjelesne povrede.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako je saopšteno, do nezgode je došlo kada je kamion privatne firme, iz za sada neutvrđenih razloga, sustigao i snažno udario u zadnji dio kamiona gradske čistoće, u platformu na kojoj se u tom trenutku nalaze radnici.

Jedan radnik komunalnog preduzeća na mjestu je izgubio život, dok je vozač drugog kamiona teško povrijeđen i hitno prebačen u Zdravstveni centar u Loznici.

Od siline udara sa kamiona gradske čistoće otpala je hidraulična nadogradnja u koju se odlaže smeće, što, prema riječima očevidaca, govori o jačini sudara.

Okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nesreće biće utvrđene istragom, a nadležni organi su izašli na lice mjesta.

Nezvanično, tokom prošle godine na teritoriji grada Loznice zabilježena je samo jedna saobraćajna nezgoda sa smrtnim ishodom – u mjestu Šor, kada je vozač automobila „škoda“, Goran Aleksić, sletio sa puta i na mjestu ostao mrtav.