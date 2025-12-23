Direktor Turističkog centra Durmitor Marinko Purić podnio je ostavku na tu funkciju zbog nesreće koja se desila u subotu na skijalištu Savin kuk 2, u kojoj je stradao državljanin Njemačke, a njegova supruga je povrijeđena.

Izvor: Facebook/Marinko Purić/Screenshot

"Ovu odluku sam donio onog trenutka kad sam došao na lice mjesta nesreće i vidio da je jedna osoba nesrećno stradala, ali zbog sveobuhvatne javnosti sačekao sam da se završi uviđaj i izviđaj kako bi obavijestio javnost o ostavci. Tragični događaj u kojem je izgubljen jedan ljudski život predstavlja izuzetno težak osjećaj za svaku instituciju u okviru koje se desio i svakog čovjeka koji je dio te institucije. Iako, prema svim raspoloživim činjenicama i dokumentaciji, ne postoji lična niti profesionalna krivica u mom radu, iz prethodno navedenih razloga donio sam pomenutu odluku", naveo je Purić u ostavci koju je predao Nikoli Tripkoviću, predsjedniku Upravnog odbora Razvojne banke, prenose Vijesti.

Razvojna banka je vlasnik Turističkog centra Durmitor.

"Tokom više od četiri godine napornog rada, zajedno sa zaposlenima, posvetio sam se razvoju i unapređenju skijališta Savin Kuk. U tom periodu skijalište je podignuto na značajno viši nivo nego ranije, unaprijeđena je infrastruktura i povećana vrijednost svakog pojedinačnog objekta", nastavio je Purić.

On je istakao da su realizovana dva važna razvojna projekta: izgradnja trake sa tjubing stazama i prva faza sistema vještačkog osnježavanja.

"Rad skijališta odvijao se uredno, uz uspješne zimske i ljetnje sezone, tokom kojih je u ljetnjim mjesecima prevezeno više od 100.000 putnika, dok je u zimskim sezonama prodato preko 50.000 ski-pasova", dodao je.

Još jednom je naglasio da su žičara i skijalište imali svu propisanu dokumentaciju za rad, uključujući: važeća rješenja i dozvole za prevoz putnika žičarom, zapisnike inspekcijskih nadzora, izvještaje o ispitivanju čeličnih užadi, urednu evidenciju rada instalacija, izvještaj o elektroinstalacijama, privremeno odobrenje za rad skijališta za 2025. godinu, kao i izvedbeni projekat rekonstrukcije žičare Savin Kuk 2 iz 2015. godine, javljaju Vijesti.

"Uprkos tome, odlazim sa ove funkcije uz duboko žaljenje zbog tragičnog događaja, sa izraženim saučešćem porodici stradalog i sa nadom da će institucije do kraja rasvijetliti sve okolnosti ovog slučaja. Sa uvjerenjem da sam svoju dužnost obavljao časno, odgovorno i u najboljem interesu skijališta i građana, ovu odluku donosim mirne savjesti", zaključio je Purić.