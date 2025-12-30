Najmanje četiri osobe su povrijeđene, a helikopteri su učestvovali u spasavanju 100 ljudi nakon nesreće na žičari na planini u sjeverozapadnom dijelu Italije, saopšteno je iz vatrogasne službe.

Izvor: Brankica Spasenić, mondo.ba

Nesreća se dogodila kada su se sudarile dvije kabine na žičari blizu sela Makunjaga u regiji Pijemont, dodaje se u saopštenju.

Generalni direktor operatera žičare Filipo Bezoci rekao je novinskoj agenciji ANSA da jedna od kabina nije usporila kako se očekivalo i da je udarila u ogradu stanice.

Povrijeđena su tri putinika i operater žičare i svi su medicinski zbrinuti.

Obližnje skijaške staze zatvorene su nakon incidenta.